El Rey ve Montserrat como el "punto de encuentro" de la cultura catalana, española y europea

Felipe VI ha definido Montserrat como "un gran punto de encuentro" de la cultura catalana, de la española y de la europea, y ha asegurado que su valor simbólico trasciende su enorme dimensión religiosa.

"Europa entera se nutre de esa tradición de acogida, conocimiento y aprendizaje", ha dicho este lunes durante la clausura de una jornada de reconocimiento de la figura del Abat Oliba en el milenario de la fundación del Monasterio de Montserrat, donde ha pronunciado un discurso mayoritariamente en catalán en presencia de la reina Letizia.

"Debemos estar orgullosos de ella porque nos habla de apertura y progreso. No se cierra en sí misma, no recela de las diferencias, no se queda inmóvil como lo están las rocas, sino que avanza con el tiempo y es un referente para la innovación, la creación y la comunicación", ha añadido.

Protestas contra los Reyes

Decenas de independentistas se han manifestado esta mañana en la montaña de Montserrat contra la visita de los Reyes. Durante la protesta ha habido algunos momentos de tensión y empujones entre los concentrados y los Mossos, que han intervenido para mantener la línea policial y para retirar algunos palos con los que los manifestantes llevaban sus banderas independentistas.

Según fuentes policiales, los Mossos d'Esquadra han identificado a uno de los manifestantes de la ANC que participaba en la protesta y le han denunciado por un delito de atentado a la autoridad, ya que lo acusan de agredir con el palo de una bandera independentista a uno de los agentes que participa en el dispositivo de seguridad. Tras identificarlo, requisarle el palo de la bandera y denunciarlo, el hombre ha podido regresar con sus compañeros para seguir participando en la protesta, según las mismas fuentes.

"Si España quiere este Rey, que se lo quede"

El presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Lluís Llach, ha afirmado este lunes desde Monistrol de Montserrat (Barcelona), a los pies del monasterio benedictino, que si "España quiere esteRey", en referencia a Felipe VI, "que se lo quede".

Llach ha afirmado que la Monarquía es "heredera directa del régimen de Franco" y sostiene un sistema "putrefacto", que "sobrevive sobre los pilares de la catalanofobia y la corrupción".

A su vez, el ex presidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha dicho que "la autoinvitación de los Reyes españoles a Montserrat es una provocación, y lo saben". A su juicio, esta visita es "parte del plan para españolizar el país" y, de ello, "son conscientes tanto en Madrid como en ambos lados de la plaza de Sant Jaume", en alusión al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y al presidente catalán, Salvador Illa, que "colaboran con entusiasmo" en este "plan".