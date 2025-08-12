El PP censura "el ingenio de saldo" de Puente en medio de la tragedia por los incendios

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha criticado al ministro de Transportes, Óscar Puente, por su "ingenio de saldo" y sus mensajes "de odio" en las redes sociales a cuenta de la gestión de los incendios en Castilla y León y ha disculpado la ausencia de su presidente los primeros días.

En declaraciones a los medios en la puerta de la sede del PP, Ezcurra ha lamentado que España no tenga un gobierno "sino una panda de tuiteros", al mencionar los mensajes de Puente en X reprochando a Alfonso Fernández Mañueco estar en Cádiz mientras se extendían los incendios en su comunidad.

Entre otras cosas, el ministro de Transportes ha ironizado sobre la ausencia de Mañueco al señalar que el incendio de Cádiz "le pilla más cerca que los de CyL, igual puede echarle una mano a Juanma (Moreno)".

En otro mensaje ha escrito: "no hay desgracia que no les pille de farra" aludiendo también al presidente valenciano, Carlos Mazón, por la gestión de la dana y llamando a los dos "sinvergüenzas".

Sobre el hecho de que Mañueco estuviera esos primeros días de vacaciones, la vicesecretaria del PP ha asegurado que el Gobierno de Castilla y León ha estado al frente de la crisis desde el primer momento, con el consejero de Presidencia dirigiendo el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) y con Mañueco en todo momento informado, dando ayer mismo explicaciones desde Zamora.

Ezcurra ha insistido en que ante esta situación de incendios forestales por varios puntos del país, todos los líderes políticos deberían mostrar "un poco mas de empatía y respeto" porque no son momentos de partidismo e ideología "sino de humanidad y exige cierto sentido de Estado".

El PP, que ha salido en tromba a criticar la actitud de Puente, ha registrado este martes en el Congreso una batería de preguntas al Gobierno por escrito para saber, por ejemplo, quién controla "los mensajes de odio" que lanzan los ministros en las redes sociales.

Puente también ha dicho que si un presidente del PSOE "estuviera de farra mientras el pueblo se ahoga, o mientras su territorio se quema", sería cesado de manera automática, igual que dejaría de estar en su partido si "el amigo de un narco llegase a Presidente", refiriéndose a Alberto Núñez Feijóo.

Por alusiones, Feijóo ha replicado que si un ministro de su Gobierno "bromeara con el sufrimiento de un pueblo asediado por las llamas sería cesado de manera inmediata" y ya que Pedro Sánchez no pide eficacia ni honradez a su equipo debería pedirles al menos sensibilidad y respeto ante el dolor de los españoles: "es lo mínimo".