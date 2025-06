El PNV pide más contundencia a Sánchez "si quiere seguir ganándose un mínimo de confianza"

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha dicho que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene que ser "muchísimo más tajante" y "más contundente en las explicaciones" sobre la presunta implicación en casos de corrupción de Santos Cerdán "si quiere seguir ganándose un mínimo de confianza". "Es verdad que valoramos positivamente que Sánchez haya salido, que lo haya hecho con rapidez y haya pedido perdón, pero esto no es suficiente. Y ellos mismos lo saben", ha declarado la diputada nacionalista en una entrevista con los diarios del Grupo Noticias acerca de las declaraciones del líder socialista tras conocerse las grabaciones al hasta ahora secretario Organización del PSOE.

Ha asegurado que su partido va a continuar "pidiendo transparencia y viendo cómo se desarrollan los acontecimientos para tomar una posición sobre el tema", aunque ha insistido en que "el PSOE tiene que dar más explicaciones, y no solo con su propia estructura, sino también seguramente esto implique a lo que es el Gobierno".

Vaquero ha dicho que, "mientras haya legislatura", el PNV va "a exigir que se cumpla el pacto de investidura", aunque observa que "en estos momentos la agenda del Gobierno ha caído de alguna manera porque lo que se está viendo es el rifirrafe continuo".

"En este último pleno de control, teníamos una pregunta sobre la industria y la economía vasca, y Sánchez dio una contestación bastante lamentable, porque estaba más preocupado por entrar en el rifirrafe con el PP que por contestar a aquello que le preocupa a la ciudadanía vasca (...) Sánchez estaba a otra cosa, y el PP lo que quiere es quitar cuanto antes a Sánchez del escenario político y que vayamos a elecciones (...) No vamos a entrar en ese rifirrafe ni en ese lodazal", ha afirmado. Califica la relación del PNV con el PP de "no buena".

"Lo que le interesa al PP en estos momentos es desgastar a Sánchez. Su objetivo es Sánchez, no hacer amigos ni tender puentes con nadie", opina la parlamentaria, a la que no se ha acercado nadie de esa formación para decirle que "no le parece bien lo que hizo la señora Ayuso" al ausentarse de la Conferencia de presidentes cuando el lehendakari comenzó a hablar en euskera