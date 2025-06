Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se reunirán esta tarde tras la crisis del caso Cerdán

El presidente del Gobierno y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se reunirán a las 18:00 para abordar la crisis provocada por la presunta vinculación en la trama Koldo del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, según han confirmado fuentes de Sumar.

Díaz compareció el pasado jueves y reclamó al jefe del Ejecutivo un "reseteo" de la legislatura y un nuevo marco de relaciones entre PSOE y Sumar para mantener el Ejecutivo, así como la reunión de la comisión de seguimiento del acuerdo de gobierno entre ambas formaciones.

En rueda de prensa el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha explicado que en este encuentro Díaz trasladará su preocupación por las informaciones y las medidas para aplicar el giro de legislatura.

Urtasun ha reclamado al PSOE que le dé "garantías" de que "extirpa" todo rastro de corrupción en sus filas para recuperar una confianza que está "quebrada" con su socio de Gobierno tras el caso de presunta corrupción del exdirigente socialista Santos Cerdán, así como un reinicio de legislatura con medidas ambiciosas de regeneración democrática e impulso de la agenda social.

El también ministro ha explicado que Sumar quiere liderar el "reseteo" de legislatura dentro del Ejecutivo desde la legitimidad de que hay "corrupción cero" en sus filas, pero desde el impulso de políticas y que en ningún caso de refiere a cuestiones de cargos.

Sánchez va a mantener una ronda de contactos con los distintos socios parlamentarios del PSOE para conocer de primera mano si sigue contando con su apoyo, después de la dimisión del secretario de Organización socialista señalado por la UCO de la Guardia Civil por recibir presuntas mordidas por adjudicaciones ilegales.

Fuentes de Moncloa confirman a Europa Press que Sánchez tiene previsto mantener esas reuniones en persona y que además este domingo desde Presidencia del Gobierno ya comenzaran a contactar con las fuerzas políticas que apoyaron la investidura del presidente.

Precisamente el portavoz de Sumar reconoció este viernes que las relaciones con su socio de coalición estaban "rotas" y que para recomponerla había que dar un cambio de legislatura y adoptar medidas valientes, tanto en la agenda social como en materia anticorrupción.

Podemos no irá "al lavado de cara" de Sánchez

Podemos considera que Pedro Sánchez no está "legitimado" para liderar un Gobierno progresista y no va a acudir a la ronda de contactos que ha convocado el presidente con sus socios de investidura, porque no quiere participar "en una operación de lavado de cara de un partido corrupto", en referencia al PSOE.

Así lo ha anunciado esta mañana en una rueda de prensa el secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, Pablo Fernández, quien ha arremetido contra el Partido Socialista tras el informe de la UCO de la Guardia Civil que desvela supuestas mordidas en la adjudicación de contratos amañados de obras públicas, en los que también estaría implicado el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

"No estamos ante el caso Koldo, Ábalos o Santos Cerdán, sino ante el caso PSOE. Y cuatro días después del informe de la UCO Sánchez no ha tomado medias reales. No basta pedir perdón. Va tarde. Tiene que identificar a todos los implicados en al trama y esas obras bajo sospecha de corrupción, devolver todo lo que se ha robado a la ciudadanía y que no se vuelva a repetir. Y que las empresas implicadas no vuelvan a ser adjudicatarias de contratos del Gobierno", ha indicado el coportavoz de Podemos.

Preguntado por si la formación morada apoyaría una moción de censura contra el presidente del Ejecutivo central, Fernández ha respondido que en este momento ningún partido está dispuesto a plantearlo y que se trata de "técnicas parlamentaria que solo benefician al PP y al PSOE". No obstante, ha aseverado que Sánchez "no está legitimado en estos momentos para liderar un Gobierno progresista en España".

Además, ha rechazado el argumento de que "la corrupción cero no existe" que esgrimió el presidente socialista el jueves, pues considera que eso supone "reconocer que si el bipartidismo gobierna seguirá habiendo casos de corrupción".

Ante ello, Pablo Fernández ha mandado un "mensaje claro" a los progresistas españoles para que "no elijan entre el rearme, la corrupción, los recortes y las privatización del PP o del PSOE". Y ha lanzado a Podemos como "la alternativa al bipartidismo corrupto" para, "con toda la humildad, armar un bloque de izquierdas, regeneración democrática y libre de corrupción".

"Podemos es alternativa sin corrupción, que se opone a los recortes y el rearme. Por eso, a la gente progresista de este país le queremos mandar un mensaje claro: no es tiempo de resignación ni de lamentos, sino de una alternativa limpia", ha expresado el secretario de Organización de la formación morada.