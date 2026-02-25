La mujer de Tejero lamentó en conversaciones que le dejaran tirado "como una colilla"

Carmen Díaz Pereira, esposa del ex teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, lamentó en diversas conversaciones telefónicas que mantuvo el 23F, que el Ejército hubiera dejado tirado "como una colilla" a su marido, al que llega a considerar un "desgraciao" y afirma que le dijeron que el rey estaba detrás del golpe.

Así se recoge en la transcripción de las llamadas telefónicas que protagonizó la esposa de Tejero y que se ha conocido tras la desclasificación de los documentos del 23F decidida por el Gobierno.

El contenido de esa relación de llamadas formaba parte de un documento secreto que obraba en poder del Ministerio del Interior y, en concreto, de la Guardia Civil.

Díaz Pereira, que desvela en sus diálogos los intentos infructuosos por ponerse en contacto telefónico con su esposo o por ir en persona al Congreso, comenta en la primera de las conversaciones recogidas, sin identificar su interlocutora, que al "tonto desgraciado" de su esposo, "lo han dejado solo, para no variar".

En otro diálogo con una persona de nombre Herminia pregunta a ésta si había visto "qué asco de ejército". "Me lo han dejao tirao como una colilla. Me lo han dejao solo, me lo han engañao (...) Es un desgraciao; si encima lo tachan de loco y de bandolero", refleja literalmente esa transcripción.

E insiste en ello en otra conversación posterior: "Tanto amor a la patria, tanto darlo todo, mira como han engañao. Estaría el Ejército detrás, en la cabeza, y ahora nadie ha hecho nada".

La esposa de Tejero expresa en varias de sus conversaciones el temor de que pudieran matar a su marido. Una de ellas es con su hijo Antonio, que se encontraba en la Academia General Militar de Zaragoza, y al que traslada que el Ejército "se ha rajao", comentario al que este responde con un exabrupto ("Hijo putas").

Sigue un diálogo entre madre e hijo sobre los años de prisión a los que podría ser condenado Tejero y tras el que su esposa comenta: "Si yo pudiera volverte a parir, ningún hijo mío sería militar".

Además, califica de "jilipuertas" a su marido cuando comenta con su hijo que ha escuchado en televisión que asume toda la responsabilidad.

Vuelve a preocuparse en otro diálogo por lo que le espera a su marido, que cree que será la cadena perpetua después de haberse eliminado la pena de muerte.

Carmen Pereira habla en otra ocasión con su madre y afirma que le dijeron que no solo el Ejército, sino que también el rey estaba detrás del intento de golpe.

Después de los intentos por hablar con su esposo, en un momento dado logra hacerlo a través de Juan García Carrés, el único civil condenado por el golpe.

"No hombre, no, no va a haber sangre, hija mía. No te preocupes. ¿Que te quiero muy poco? Ja, ja, ja", le dice a su esposa. "Mañana todo el mundo en casa y que no salga nadie y para cualquier cosa, llamarme a mí, coño", comentó Antonio Tejero.