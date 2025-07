Mazón muestra su "máximo respeto" hacia Camps tras anunciar que quiere presidir el PP valenciano

El presidente de la Generalitat y líder del PP valenciano, Carlos Mazón, ha asegurado que el ex president de la Generalitat y del PPCV Francisco Camps tiene su "máximo respeto, haga lo que haga y diga lo que diga" y "lo va a seguir teniendo" tras haber anunciado el pasado miércoles que quiere optar a presidir de nuevo el partido.

Mazón se ha pronunciado así, en la presentación de los resultados del programa de garantías del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para la compra de vivienda, a preguntas de los periodistas sobre el anuncio de Camps este miércoles de que quiere presidir de nuevo el PPCV cuando se convoque el congreso regional del partido.

"Ya lo dije ayer y lo digo hoy y lo diré siempre. Como presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y como presidente de la Generalitat, el presidente Camps ha tenido, tiene y va a seguir teniendo mi máximo respeto, diga lo que diga y haga lo que haga", ha afirmado.

Ante la insistencia de los medios, ha incidido: "Cuantas veces me preguntéis, diré lo mismo porque no he cambiado mi manera de pensar de ayer a hoy, como vosotros os podéis imaginar, ni he cambiado mi manera de pensar de antes ahora".

"Así que insisto y repito una vez más, si me preguntáis mañana volveré a decir lo mismo. El president Camps tiene todo mi respeto, diga lo que diga, haga lo que haga; lo ha tenido, lo tiene y lo va a seguir teniendo, en mi condición de president de la Generalitat y en mi condición de presidente del Partido Popular", ha finalizado.