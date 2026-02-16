Junqueras anuncia que ERC retira proposición para que Cataluña recaude IRPF y apuesta por enmendar la financiación

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha anunciado que ERC retira la proposición de ley en el Congreso para que Cataluña pueda recaudar el IRPF, y ha explicado que "la mejor manera" de desencallar este tema es presentando un paquete de enmiendas pactadas con el PSOE en la tramitación en la Cámara baja del nuevo modelo de financiación. Asimismo, ha avisado al PSOE de que sin avances en esta carpeta no habrá presupuestos catalanes ni estatales.

"Nos parece que sería más factible porque, como estamos convencidos que todo el mundo acabará entendiendo las bondades del modelo de financiación, es más fácil aprobar las enmiendas relacionadas con el IRPF dentro del paquete del modelo de financiación", ha afirmado Junqueras este lunes en rueda de prensa.

En este periodo de sesiones, por cupo ERC puede presentar una proposición de ley en el Congreso, pero han decidido reservarse ese derecho para cuando crean es "oportuno", según ha detallado Junqueras.

Esta proposición se iba a incluir en el orden del día del pleno de la semana que viene, después de acordarlo así en la Junta de Portavoces del Congreso de esta semana, pero finalmente no será así.

Junqueras ha destacado que el objetivo de los republicanos no es presentar proposiciones "para perderlas o para constatar quién vota en contra", por lo que ha apostado por buscar todos los caminos posibles para desencallar esta cuestión.

"Complejo, difícil, posible, complicado"

Ha descrito el estado de las negociaciones sobre el IRPF como "complejo, difícil, posible, complicado", pero ha añadido que también lo era la negociación del modelo de financiación, que parecía imposible --textualmente-- en los meses de julio y septiembre y finalmente salió adelante.

También ha reclamado al PSC que ayude a desencallar este tema, ya que, de lo contrario, ERC no entrará a negociar los Presupuestos de la Generalitat de 2026: "Si no podemos desencallar temas tan importantes para Cataluña, constataremos que el PSOE no tiene interés en que la Generalitat tenga Presupuestos", ha avisado.

Junqueras ha explicado que al PSC le resulta más fácil aceptar las condiciones de ERC --la recaudación del 100% del IRPF y la creación de un consorcio de inversiones--, "pero en cambio al PSOE le resulta más difícil", tras lo que ha añadido que aún así ve posible que haya acuerdo, aunque sea complicado alcanzarlo.

Además, ha señalado que ERC tiene "predisposición a negociar decretos de ampliación de crédito asociados a la prórroga presupuestaria", en caso de que el Govern optase por esta vía y renunciara a aprobar las cuentas de 2026.

Consorcio de inversiones

En cuanto a la negociación del consorcio de inversiones, Junqueras no ha querido dar detalles de lo que están reclamando al PSOE para evitar que los socialistas lo utilicen en su contra: "El PSOE utilizaría lo que he dicho para no darnos más que lo que he dicho. Porque cuando tú dices el mínimo, eso se convierte en el máximo".

Ha defendido que este consorcio sirva para que las inversiones lleguen a Cataluña, se ejecuten y se haga una conservación adecuada de las infraestructuras, y ha lamentado que "hace siglos" que eso no pasa.

También ha aclarado que ERC "no está dispuesta a cambiar" avanzar en la recaudación del IRPF por la creación del consorcio de inversiones, sino que considera que ambas herramientas son complementarias.