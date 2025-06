IU exige "medidas radicales" y avisa de que la "pantalla cambia" si hubiera una acusación de financiación irregular al PSOE

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha exigido al Gobierno "medidas radicales" y ha afirmado que quiere "mantener" el Gobierno, que no está afectado por las presuntas irregularidades del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ni "tocado" por corruptelas atribuida a la trama Koldo, pero ha advertido de que en caso de que esta formación quedara imputada por presunta financiación ilegal, supondría un "cambio de pantalla absolutamente incontrolable".

"Habría un cambio de pantalla si hubiera una afectación al Gobierno y del presidente del Gobierno, pero no lo hay y eso es muy importante. Es muy importante también para defender la acción del Gobierno", ha enfatizado Maíllo para agregar que la realidad es esa y no "supuestos que no se dan ahora.

Así lo ha trasladado a los medios de comunicación en el Congreso para informar de una batería de medidas elaboradas por IU en materia anticorrupción, como es elevar las penas por estos delitos, endureciendo los tipos penales de cohecho o prevaricación, elevar las inhabilitaciones ante prácticas irregulares, limitar aforamientos o prohibir contratación con empresas condenadas por tramas corruptas, entre otras.

"Lo peor que podría hacer es quedarse paralizaro"

Medidas que remite tanto a Sumar como el PSOE desde la "convicción" de que ante esta situación se sale con "medidas radicales" de regeneración democrática para superar la situación de "parálisis" tras unos audios de Santos Cerdán que han "indignado a todos".

"A mí me parece que lo peor que podría hacer el Gobierno es quedarse paralizado. Es verdad que la corrupción corroe, envenena y salpica hasta el debate político y las coordenadas morales de un país (...) y por tanto hay que sanarla", ha destacado para exponer, a continuación, que es importante la comparecencia hoy de Sánchez tras la Ejecutiva del PSOE, así como la ronda de contactos con grupos parlamentarios que desplegará.

De esta forma, ha subrayado que el presidente ha sido "traicionado" por su antiguo secretario de Organización, pero sin que afecte al Gobierno. Y por ello ante el "momento actual con graves heridas en la ética pública exige convertir en acción legislativa en la lucha contra la corrupción". "Hay que salir de los lamentos, hay que dar más explicaciones y convertir esta vergüenza en acción política", ha recetado.

El Ejecutivo no se mantiene diciendo "lo siento y ya"

Y es que el líder de IU ha sentenciado que el Gobierno "no se mantiene diciendo lo siento y ya", sino que debe actuar y hablar "a través de leyes" contra la corrupción, de acuerdos en el Consejo de Ministros y proponiendo proyectos legislativos al Parlamento.

De esta forma, ha confrontado que una cosa son las "explicaciones que tiene que dar en clave interna Pedro Sánchez como secretario general del PSOE" y otra es la acción de Gobierno, que "no está tocado por corrupción" y que debe adoptar medidas que dén un mensaje claro a la sociedad.

También ha informado que IU mantendrá una reunión de su ejecutiva este mismo martes y que valorará si las medidas que adopte el PSOE son suficientemente contundentes.

Aparte y cuestionado por las adjudicaciones de obras ahora en sospecha, ha recalcado que a raíz del caso Koldo el ministro de Transportes, Óscar Puente, hizo una auditoría y extrajo conclusiones, por lo que si hay elementos nuevos se tendrán que arbitrar este tipo de medidas, aunque ha insistido en que el Ejecutivo "no tiene nada que ver con esas prácticas".

Desde la formación indican que la ronda de contactos con los grupos parlamentarios es una suerte de moción de confianza informal al Ejecutivo y que es importante que el PSOE muestre a sus socios que tiene un plan ambicioso para salir de esta crisis.

También constatan que ahora el PSOE está en una situación débil a nivel de formación, dado que esta crisis ha suscitado un fuerte debate en el partido, y que por tanto una ofensiva en materia anticorrupción es necesaria.