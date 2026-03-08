Irene Montero pide protección al Ministerio del Interior por amenazas de muerte de un grupo neonazi

Irene Montero, con Isa Serra e Ione Belarra en una marcha este domingo por el 8-M

La eurodiputada de Podemos Irene Montero ha denunciado ante la Policía Nacional que ha recibido amenazas de muerte por parte de una organización neonazi, calificada de terrorista por el FBI, y ha pedido protección al Ministerio del Interior.

Montero ha recibido estas amenazas de muerte "en los últimos días", según han informado fuentes de Podemos, que explican que en dichas amenazas se señala el domicilio de la eurodiputada, en el que residen sus hijos menores de edad y su pareja.

Las amenazas de muerte parten de una organización de extrema derecha considerada terrorista por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI, según ha informado la formación morada, que no ha detallado por el momento de qué grupo se trata.

Por estos hechos, Montero ha pedido al Ministerio de Interior que garantice su protección y la de su familia.

Fuentes de este ministerio han confirmado a Efe que la petición de protección ha llegado y ahora se está realizando la valoración de riesgo.

Desde la manifestación de la Comisión 8M en Madrid, Montero, preguntada por los periodistas, ha recordado que todos los días hay muchas mujeres, en el ámbito público, que están recibiendo insultos, humillaciones, ridiculización y amenazas muy serias, y entre ellas ha nombrado a Cristina Fallarás o Sarah Santaolalla.

Montero, quien ha dicho que es la propia Policía la que le ha dado esa importancia, ha explicado que la denuncia es también para que todo el mundo sepa que, a pesar de la enorme violencia política que se ejerce contra las mujeres feministas, ellas no van a abandonar el espacio público.

"Nosotras no vamos a abandonar el espacio público que es tan nuestro como de cualquier otra persona. Nosotras estamos aquí defendiendo un mundo mejor frente al horror de las guerras que están imponiendo los súper ricos a toda la humanidad", ha apostillado.

La eurodiputada ha indicado: "Nosotras no vamos a salir del espacio público precisamente porque al fascismo lo paramos las feministas".

"Ellos dicen todo el rato que el peligro es el feminismo (...). Nosotras les respondemos que el peligro son ellos y nosotras estamos aquí para pararles y construir un mundo mejor", ha zanjado.