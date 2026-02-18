Gabriel Rufián cuestiona la división de la izquierda: "Qué sentido tienen 14 izquierdas compitiendo"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha reclamado "orden, eficacia, método" y especialmente "generosidad" a las formaciones de izquierda alternativa para lograr que en cada circunscripción electoral se presente únicamente la candidatura con mayor respaldo. Su objetivo es claro: arrebatar escaños a Vox provincia a provincia. "Qué sentido tiene que 14 izquierdas que pensamos lo mismo nos presentemos por el mismo sitio compitiendo por migajas", ha cuestionado el diputado republicano.

Durante un acto celebrado en la Sala Galileo Galilei de Madrid junto al dirigente de Más Madrid, Emilio Delgado, Rufián ha expuesto su propuesta para articular esta coordinación progresista. El evento, que reunió a 500 personas bajo el lema 'Disputar el presente para ganar el futuro', contó con la conducción de la analista política Sarah Santaolalla. El portavoz parlamentario ha planteado consensuar un programa en cuatro ejes fundamentales y constituir un grupo interparlamentario común en el Congreso para acordar futuras leyes. Su fórmula la resumió así: "cada uno en su casa y antifascismo, derecho de autodeterminación y dignificación de condiciones de vida entre todos".

El diputado catalán ha enfatizado que su intención no es "ilusionar sino ganar", lo que exige "ciencia, método y orden" en el espacio progresista. Rufián advirtió que la victoria ante la ultraderecha no se conseguirá con "discursos de puta madre" sino mediante eficacia y pragmatismo. Ha insistido en que la izquierda debe hacer "algo diferente" para conquistar "provincia a provincia, escaño a escaño" los territorios donde Vox obtiene representación, alertando de que si la ultraderecha llega al Gobierno, el panorama será oscuro para las fuerzas progresistas.

La renuncia como clave para la unidad electoral

Rufián ha planteado que lo esencial no es "el quién" sino "el cómo", y que la pregunta fundamental para el futuro de la izquierda es determinar quién tendrá la capacidad de renunciar para que todos confluyan en una misma candidatura por circunscripción que obtenga más escaños. El portavoz republicano ha puesto ejemplos concretos: que se decida quién se presenta en Lugo, Girona o Sevilla, o que ERC concurra con Compromís en la Comunidad Valenciana.

"Yo pido esto porque son lentejas... nunca mejor dicho Sumar, o no", ha ironizado el representante de ERC sobre el espacio a la izquierda del PSOE. Ha añadido que un PSOE "exigido y sometido" por las actuales fuerzas progresistas del bloque de investidura es diferente al PP, y que su objetivo no es "gobernar sino que se gobierne mejor". Según su criterio, si a su izquierda son más numerosos pueden lograr también "un PSOE mejor".

El ejemplo de Aragón y la amenaza de Abascal

El diputado ha advertido que es momento de pragmatismo y no de ver "quién es más puro", dado que lo que puede venir es que Santiago Abascal sea ministro del Interior, lo que implicaría ilegalizaciones y encarcelamientos. "No tengo ni putas ganas de Abascal de ministro del Interior", ha zanjado, preguntándose de qué valdrá que a BNG, Bildu y ERC les vaya bien en las elecciones si eso ocurre.

Rufián ha señalado las últimas elecciones en Aragón, con división de candidaturas, como ejemplo de lo que hay que evitar. Ha aclarado que no pide que nadie renuncie a sus siglas, pero considera imprescindible alcanzar acuerdos. Ha expresado que la solución requiere un acto de generosidad "inédito" en la izquierda y que hay que entender que la derecha no acude fragmentada a los comicios.

La respuesta de Más Madrid: un bloque histórico

Por su parte, el portavoz adjunto de Más Madrid, Emilio Delgado, ha asegurado que el problema no es la unidad o la forma electoral con la que concurra la izquierda, sino construir un bloque histórico en el plano político y cultural. Delgado ha reivindicado que a la ultraderecha no se le para con una "coalición de partidos" ni "maximizando" el resultado electoral, apelando a la necesidad de movilizar a la izquierda a todos los niveles, especialmente en el plano social.

El dirigente madrileño ha destacado que en el acto acudieron quienes "no se resignan ni bajan los brazos", desde la convicción de que la izquierda se está quedando "corta" a la hora de afrontar el auge de la ultraderecha. También ha realizado autocrítica al agregar que hay jóvenes que han dejado de ver a las organizaciones progresistas como su casa, señalando que el reto es "adecentarla" para que los jóvenes vuelvan a militar.

Este mismo sábado, los partidos de Sumar en el Gobierno (Sumar, Más Madrid, Comunes e IU) van a revalidar su alianza para volver a concurrir juntos a los próximos comicios generales, en un contexto marcado por el debate sobre la unidad de la izquierda que ha planteado el portavoz de ERC.

Amplia representación política en el evento

El acto generó notable expectación pese a las suspicacias iniciales en los partidos ante la propuesta de unidad plurinacional de Rufián, congregando una nutrida representación de cargos políticos de diferentes formaciones progresistas. Por parte de Movimiento Sumar acudieron la coordinadora general, Lara Hernández, y el diputado Lander Martínez, mientras que el coportavoz de los Comunes, Gerardo Pisarello, y la coordinadora autonómica Carolina Cordero también estuvieron presentes.

La formación con mayor despliegue fue Más Madrid, con una delegación encabezada por los concejales Eduardo Rubiño y Nacho Murgui, además de los diputados autonómicos Jorge Moruno, Marta Carmona y Antonio Sánchez, entre otros. Por parte de ERC se personaron las diputadas Etna Estrems e Inés Granollers, junto con los senadores Jordi Gaseni y Laura Castel. Además, acudió al coloquio el diputado del PSC en el Congreso, Arnau Ramírez.

También contó con la presencia de Alberto Ibáñez, de Compromís, y Jorge Pueyo, de Chunta Aragonesista, quien devolvió así el apoyo que Delgado le brindó durante su campaña. Por otro lado, asistieron al acto el excandidato al Ayuntamiento Roberto Sotomayor y las exdiputadas Carolina Alonso y Paloma García.