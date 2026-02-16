La Fiscalía recurre el tercer grado del etarra Asier Arzalluz y dice no haber sido informado de la semilibertad de Txeroki

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido el tercer grado concedido al que fuera miembro de la banda terorrista ETA Asier Arzalluz Santi al tiempo que ha anunciado que no se le ha comunicado la decisión del Gobierno vasco de conceder el régimen de semilibertad al que fuera jefe de la organización terrorista Garikoitz Aspiazu Rubina 'Txeroki'.

A través de una nota de prensa, el Ministerio Público ha señalado que el coordinador de Vigilancia Penitenciara de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el fiscal Carlos García Berro, considera procedente que "se revise la legalidad" de la resolución del Gobierno vasco "y se acuerde la clasificación en el segundo grado" de Arzalluz.

La Fiscalía indica que "se valora favorablemente por la Administración aspectos como la petición de perdón a las víctimas y su posicionamiento hacia la reparación del daño, aceptando su implicación en todos los hechos objeto de condena y en el daño causado por ETA".

"No obstante", el Ministerio Fiscal indica que la ley "permite adaptar el segundo grado, pero su eficacia se evalúa en función de un uso sostenido, vinculado siempre a un programa de tratamiento". "La doctrina penitenciaria muestra que su aplicación requiere periodos prolongados de observación para constatar resultados reales", añade.

Al respecto, el fiscal asegura que el Tribunal Supremo "exige que la evolución tratamental tenga consistencia temporal y sea fruto de un proceso consolidado, no de un cambio reciente". A su juicio, "un periodo tan breve como tres o cuatro meses no acredita estabilidad, no muestra evolución prolongada, no permite verificar cambios consolidados y no cumple el criterio de prudencia exigido para delitos graves".

En lo relativo a Txeroki, la Fiscalía afirma no haber recibido "la resolución sobre la aplicación" de la semilibertad concedida por el Gobierno vasco. El que fuera jefe de la banda terrorista salió por primera vez de la cárcel de Martutene el pasado 9 de febrero.