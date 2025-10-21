El fiscal Stampa denuncia que la fontanera del PSOE le dijo que Sánchez ordenó "limpiar" tras el caso Begoña Gómez

El empresario Víctor de Aldama irrumpe en la comparecencia ante la prensa de la militante del PSOE Leire Díez.

El fiscal Ignacio Stampa aseguró en la denuncia que presentó ante la Fiscalía de la Comunidad de Madrid que en la reunión que mantuvo el 7 de mayo con la ex militante del PSOE Leire Díez, considerada la fontanera del partido, y el empresario Javier Pérez Dolset le dieron a entender que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "había dado la orden de limpiar, sin límite", tras trascender la investigación a su esposa, Begoña Gómez.

Así consta en la denuncia incorporada al sumario de la causa que dirige el Juzgado de Instrucción 9 de Madrid. Se trata del procedimiento en el que Díez está citada a declarar como investigada el próximo 11 de noviembre por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.

Las pesquisas parten de sendas denuncias de Hazte Oír, una que se derivó desde los juzgados de instrucción de Badajoz, después de que se dieran a conocer los audios en los que se escucha a Díez ofrecer favores a cambio de información comprometedora contra miembros de la UCO de la Guardia Civil y de la Fiscalía.

Según el relato de Stampa, se reunió con Díez y Pérez Dolset el pasado 7 de mayo. "Cuando, además de para qué me llamaban, pregunté por qué ahora, el señor Pérez Dolset expresó que 'cuando salió la imputación de Begoña (Gómez), Leire (Díez) le llamó porque el presidente había dado la orden de limpiar, sin límite' y que 'la situación hay que revertirla, caiga quien caiga, y eso es lo que ha dicho el presidente", apunta el que fuera fiscal del 'caso Villarejo'.

Además, asegura que al preguntarle a Díez quién era ella, la mujer le contestó que era "la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todo eso". Stampa incide en que le preguntó a qué se refería: "¿Detrás de qué?". Díez le habría contestado que se trataba de "las irregularidades en informes policiales y de los fiscales anticorrupción".

En el documento, Stampa explica que, aunque no le propusieron "ninguna actuación de naturaleza delictiva de forma directa", sí le preguntaron "en varias ocasiones, tan insistente como veladamente, por irregularidades" que pudiera conocer "de los tres funcionarios contra los que dirigieron sus continuas y más graves críticas: los fiscales anticorrupción Alejandro Luzón y José Grinda y el magistrado Manuel García Castellón".

"La reunión concluyó sin que consiguieran de mí ni una sola de las 'informaciones' que equivocadamente esperaban obtener como tampoco ninguna otra", agrega.

Cerdán no acudió

Stampa avisó a la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid el pasado 3 de junio de que se había reunido con Díez y Pérez Dolset el 7 de mayo. Indicó que le habían citado a través de un tercero que le trasladó "el interés del Gobierno" en contactar con él "con el fin de disculparse" por el trato "injusto" que recibió durante su salida de la Fiscalía Anticorrupción en octubre de 2020.

Según señala el fiscal, le comunicaron que "la reunión se mantendría con la persona que actuaba como intermediaria, el empresario Javier Pérez Dolset, así como con el (entonces) secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien lo haría en nombre del Gobierno".

Stampa destaca en la denuncia su "perplejidad", pero sostiene que, con el fin de "conocer sus verdaderas intenciones", acudió a la reunión. Según relata, "a la cita programada no acudió el señor Cerdán, sino una mujer que se presentó con el nombre de Leire, quien ha resultado ser la misma Leire Díez sobre quien se vienen publicando las noticias referidas".

Así, sostiene que "fue Leire quien, de inicio, excusó la ausencia de Santos Cerdán, afirmando que le trasladaría después todo lo que se dijera". Y precisa que la reunión "duró más de tres horas y durante todo ese tiempo pretendieron demostrar tener un conocimiento profundo de diversos sumarios de interés para el Gobierno". Con todo, recalcar que "algunos de esos asuntos, como el denominado 'caso hidrocarburos' o el 'caso Begoña'" le son "absolutamente ajenos".

Buscaban la "destitución" del jefe de la Fiscalía Anticorrupción

Asimismo, el fiscal anticorrupción José Grinda denunció que un periodista le ofreció un "soborno" que dijo que estaba avalado por "las más altas instituciones o personas del Estado", dando el nombre de "Leire", para que tumbara varias causas y diera supuesta información sobre comportamientos delictivos de su jefe, Alejandro Luzón, a cambio de un destino en el extranjero y neutralizar una demanda en su contra. Así consta en el sumario de la causa que se investiga en el Juzgado de Instrucción 9 de Madrid contra Leire Díez.

En el sumario, se recoge el escrito enviado por Grinda al propio Luzón el pasado 27 de febrero, que a su vez fue remitido por éste a la Fiscalía General del Estado y de ahí a la Fiscalía Provincial de Madrid, donde se abrió una investigación el 2 de abril.

En su escrito, enviado a las 17:53 del 27 de febrero, Grinda relató que se reunió con su "amigo" Pere Rusiñol -también investigado- ese mismo día a las 12:40 en una terraza de Madrid porque le había dicho que quería verle. En ese encuentro, le indicó que "tenía una propuesta de alguien", sin especificarle quién, y le dio dos folios doblados.

El mensaje decía que, al parecer, Grinda había pedido "protección" y que se estaba en condiciones de darle un destino en el extranjero, "en concreto tres opciones", y de "liberarle" de una demanda en su contra "pagando" a su autora "el triple" de lo que le reclamaba esta mujer, a la que el fiscal considera pagada por personas a las que investiga.

A cambio se le pedía, en primer lugar, que revelara los supuestos "secretos de actuaciones delictivas" de Luzón de los que sería conocedor y que, según se le aseguró, conducirían a la "destitución" de éste.

En segundo lugar, se le solicitaba archivar varias causas "reconociendo o diciendo que han sido fruto o consecuencia de actuaciones abusivas, o un término por el estilo, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".

En concreto, se trataba de los casos "Pujol-Draco y otros relacionados"; "3%, Sumarroca y otros"; Aguas de Girona; y ZED; así como los de Banca Privada de Andorra, Banco de Madrid, Duro Felguera y Caranjuez.

Información sobre sus "visitas al CNI"

"También debía comprometerme a explicar el origen de la investigación de Sandro Rosell, así como dar explicación de mis visitas al CNI, que se calificaban como extrañas, dando como fuente de esas visitas a 'FM' -entiendo, según ha corroborado Pere, Francisco Martínez-", añadió Grinda.

Según su narración, se le aseguró que esa oferta "ya no tenía vuelta atrás y que se debía realizar todo en la más estricta confidencialidad, sin acudir al auxilio de terceras personas y sin acudir al fiscal general del Estado".

"Creo que al principio del documento se decía también que este acuerdo estaría avalado por las más altas instituciones o personas del Estado y como conclusión decía que este acuerdo lo avalaba una alta instancia del Estado", destacó.

A este respecto, concretó que Rusiñol le comentó que "él entendía que la persona que pudiera avalar este acuerdo es alguien que conoce como Leire".

Tras ello, dejó claro que formulaba esa denuncia después de haberlo hablado con el propio Luzón y que, "evidentemente", le contestó a Rusiñol que no actuaría "en contra de la ley o del principio de legalidad".

"Obviamente, la mera referencia a que yo pueda actuar en contra del criterio de legalidad y el ofrecimiento de algún tipo de beneficio lo entiendo como una propuesta de soborno y como una propuesta de prevaricación", zanjó, aclarando asimismo que desconoce "cualquier elemento de conducta delictiva" de Luzón.

Grinda plasmó en el escrito que había comentado "varias circunstancias" como "hipótesis" del documento que le dio Rusiñol pero que desconoce "en absoluto" el origen del mismo.