Feijóo : "Mi compromiso es reconstruir España"

Sonrisas, chascarrillos, bromas y un auditorio completamente entregado. Alberto Núñez Feijóo ha intervenido por primera vez ante el plenario del 21 Congreso Nacional del PP presentando su programa para ser designado presidente de su partido y candidato a la Presidencia del Gobierno, un programa que este domingo, cuando clausure el congreso, será un contrato con los españoles. El objetivo lo tiene claro; "mi compromiso es reconstruir España". Y presenta como aval que ha cumplido su promesa de hace tres años cuando llegó en plena crisis del PP por la salida de Casado con el reto de "reconstruir el PP, y ahora tiene más poder territorial que nunca".

El líder popular se ha presentado relajado, sonriendo y, haciendo algunas menciones a lo que está sucendiendo en el PSOE pero presentando también su propuesta de trabajo en un decálogo. Era su momento y no quería desviar la atención. Claro que su plan de trabajo es una enmienda a la totalidad a lo que entiende que está haciendo Pedro Sánchez a quien sólo se ha referido como "el 1". "Estamos aquí por el cambio y es lo que toca, si no conseguimos el cambio hemos fracasado en este congreso por muy bien que salga; esto no acaba hoy, acaba después del recuento electoral", ha dicho para comparar la "mañanita" que ha tenido el PSOE este sábado en su Comité Federal con el tranquilo desarrollo del congreso de los populares.

"No quiero ser como él"

Es más, ha dicho al plenario del congreso que no permitan que llegue a "la degradación" de Sánchez, "no quiero ser como él, y si me comporto como él, echadme del partido". "Quiero llegar para que gane España", ha sido su tarjeta de presentación ante un PP al que define como de centro reformista, el término que se acuñó en 1.999 cuando Aznar era el presidente del partido, y que ese fue el motivo por el que él se afilió al PP. Aznar y Ana Botella estaban en la primera fila en una imagen que tiene mucho de simbólico. Al final de su intervención ha pronunciado los nombres de todas las personas que lo acompañarán en la dirección del partido, incluyendo también la Junta Directiva Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional y antes de despedirse les ha hecho una advertencia. "Si alguien cree que no va a estar a la altura, está a tiempo. No quiero que ocurra en el Comité Ejecutivo Nacional lo que ha ocurrido en el Comité Federal hoy; os lo digo ya, no va a ocurrir".

Feijóo ha prometido que defenderá un "proyecto nacional", lo que significa que "no negociaremos la unidad de los españoles". Pero, a la vez, ha prometido el respeto a la diversidad, "no sólo identitaria", la recuperación de los valores, "con valores, servicio y democracia los vamos a arrasar"; la igualdad, "una obligación moral"; la justicia, la dignidad, la centralidad política y la libertad.

En el mismo tono festivo, de complicidad con sus colaboradores, a los que ha ido nombrando haciéndoles una apostilla, ha cerrado su intervención antes de las votaciones de los compromisarios: "Si me queréis, votadme".