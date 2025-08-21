La directora de Protección Civil, tras los ataques del PP: "Aquellos que no aportan, que se aparten"

La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha pedido que "aquellos que no aportan, que se aparten" hasta que acabe la ola de incendios, al ser preguntada en rueda de prensa por las críticas del PP contra la gestión del Gobierno en general y la suya en particular. "Aquellos que no aportan, que se aparten hasta que esta situación acabe, porque nosotros estamos trabajando y yo voy a seguir trabajando y toda protección va a seguir trabajando hasta el último aliento, hasta que se apague el último de los incendios", ha pedido al término de la reunión del Comité Estatal de Coordinación (Cecod) contra los incendios, a la que han asistido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y representantes del resto de las instituciones miembros de este organismo.

Así ha respondido a las críticas del vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, que ha denunciado que es "una pirómana más" por dedicarse a "insultar" a los gobiernos autonómicos en vez de ejercer su "perfil técnico", y al coordinador de Interior y Emergencias del Partido Popular, Antonio Sanz, que ha indicado que la gestión del Gobierno ha sido "negligente" por no subir a nivel 2 el plan estatal de protección ante incendios.

En este sentido, se ha preguntado "hasta dónde llega la crítica política" y ha pedido "un poco de mesura", ya que tildarla de "pirómana" quiere decir que "le están acusando de un delito" y están diciendo que es "una delincuente". "¿Hasta dónde vamos a llegar? Hay miles de hombres y mujeres que han tenido que abandonar sus casas", ha lamentado.

Por lo demás, ha subrayado que se puede hacer cualquier manifestación de las acciones de Protección Civil durante la crisis y que ella la asumirá "en primera persona" ya que "lleva once días" allí, donde ha llegado "la primera" y se ha ido "la última".

"Como ustedes ven, he traído los papeles, los informes, las comunicaciones, sé lo que digo, tengo prueba de todo lo que digo. Voy a seguir defendiendo la actuación del Sistema Nacional de Protección Civil y de todos aquellos hombres y mujeres que sirven a Protección Civil", ha recalcado.

Defiende la "dignidad" de los trabajadores de Protección Civil

El miércoles, Barcones mencionó que "no quiere pensar" que las comunidades autónomas pidieron a Protección Civil el día 15 "cosas que se saben que son imposibles" porque sería "muy desalentador" para ella. Hoy ha vuelto a reafirmar esta afirmación, diciendo que contestó ante informaciones que "no eran ciertas".

"No es cierto que la ayuda haya llegado tarde, la ayuda ha llegado cuando la han solicitado. No es cierto que no hayan llegado los medios que se han pedido, porque me consta que han llegado. Y es verdad que todo iba fenomenal, hasta que el día 15 por la noche se añaden una serie de solicitudes de medios, que en base a la propia gestión de una emergencia tienen un tiempo de movilización y respuesta", ha subrayado.

Así, ha insistido en que lo que ella hace es "defender la dignidad de Protección Civil y Emergencias". Además, ha resaltado que tampoco es cierto que no se pidieran recursos al Mecanismo Europeo de Protección Civil hasta esa fecha. "Es que esto es algo tan evidente como que los propios medios de comunicación recogieron como el día 14 dos canadiens franceses estaban echando miles y miles de litros de agua para intentar apagar nuestros incendios", ha criticado.

La Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales (CUBP) ha pedido este jueves el cese inmediato de técnicos y políticos responsables de estrategias "temorarias" durante la crisis. Por esta parte, Barcones ha señalado que "cada uno tendrá que responder de su gestión y lo tendrá que hacer en el momento oportuno".

"Seguimos teniendo 18 incendios en situación operativa, dos activos. Seguimos teniendo ocho de ellos en una situación muy comprometida. Yo voy a responder de la gestión del Gobierno de España, del Ministerio del Interior y de la gestión de la Dirección General del Sistema Nacional de Protección Civil y el resto yo voy a evitar entrar en más polémicas", ha finalizado.