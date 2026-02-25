Detenido en Alemania el presunto asesino del ex político ucraniano Andrei Portnov en Madrid

Agentes de la Policía Nacional, en el lugar en el que el ex político ucraniano Andréi Portnov murió tiroteado en mayo de 2025.

El presunto autor del asesinato de Andrei Portnov, exasesor del expresidente ucraniano Víktor Yanukóvich, tiroteado a las puertas de un colegio en Pozuelo de Alarcón (Madrid) en mayo de 2025, ha sido detenido en localidad alemana de Heinsberg, según ha informado la Policía Nacional.

Portnov fue tiroteado en la espalda y en la cabeza el 21 de mayo de 2025 tras dejar a sus hijos en el Colegio Americano, un crimen por el que la Policía buscó a tres personas implicadas, incluido el tirador, que efectuó al menos nueve disparos y huyó, según el número de casquillos encontrados en la zona.

La Policía Nacional ha informado en un comunicado de la detención del presunto autor material del asesinato, que según las investigaciones realizadas hasta el momento sería la persona que efectuó los disparos a las puertas del centro educativo.

La investigación, realizada por la Policía Nacional, sigue abierta. Hasta Alemania se han desplazado agentes del grupo 5 homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, que ha contado con la colaboración del Grupo de Operaciones Especiales de la BKA alemana.