La delantera Stuka bombardea El Ferrol del caudillo

El 22 de junio de 1939 se aprobó que todas las provincias españolas nombraran a Francisco Franco hijo adoptivo. Tres días después, el equipo de su ciudad natal, el Racing de Ferrol, era aplastado por el Sevilla en la final de Copa, trigésima edición de este torneo, primera con la denominación de Copa del Generalísimo. Franco, nacido en El Ferrol el 4 de diciembre de 1892 (tenía entonces 46 años) se salvó del soponcio de sus paisanos porque delegó la presidencia del partido, disputado en el estadio de Montjuic de Barcelona, en el general Moscardó.

El Sevilla vapuleó al Ferrol con un contundente 6-2: tres goles de Campanal, dos de Pepillo y uno del jovencísimo Raimundo, que con 20 años acababa de incorporarse al equipo. Eran tres de los componentes de la mítica delantera Stuka, a saber: López, Pepillo, Campanal, Raimundo y Berrocal, aunque a veces el técnico incluía en el quinteto a Torróntegui, creador en 1960 de la Regata Sevilla-Betis.

La guerra había terminado el 1 de abril de ese mismo año y estaba vigente el primer Gobierno nombrado por Franco el 31 de enero de 1938, en plena contienda, terminada la campaña del Norte y la batalla de Teruel. Los equipos de los lugares que permanecieron en zona republicana no participaron en este campeonato exprés disputado entre mayo y junio, los primeros meses de la durísima posguerra. El Ferrol no tuvo que enfrentarse a la selección de Asturias, combinado que sustituía al Oviedo cuya plantilla se vio diezmada por la guerra, incluido Lángara, con tres Pichichis seguidos, que siguió jugando al fútbol en el exilio mexicano. Los gallegos eliminarían al Donostia y al Baracaldo. El Sevilla dejó en el camino al Ceuta Sport, al Aviación Nacional, un equipo formado por militares del Ejército del Aire que había eliminado al Betis, y al Alavés antes de esta final. Frente al Ferrol obtendría su segundo título copero. El primero, en la República, lo ganó al Sabadell en 1935, el mismo año que el Betis ganó la Liga.

El Sevilla alineó a Manuel Bueno, el padre del extremo de otra época Manolín Bueno, eterno suplente de Gento en el Madrid; José Cayuso, Diego Villalonga; Torróntegui, Félix García, Leoncito; López, Pepillo, Campanal, Raimundo y Berrocal. Los dos goles del Ferrol los marcó el gallego Silvosa. La media docena de tantos sevillistas los encajó un portero con historia. Gyula Alberty es el reverso de la Oda a Platko de Rafael Alberti. Si el poeta de El Puerto de Santa María dedicó ese bellísimo poema al portero magiar del Barcelona, “oso rubio de Hungría”, por su actuación en la final de Copa de 1928 en el Sardinero contra la Real Sociedad, Alberty era un portero húngaro que recaló en el fútbol español. Pasó por el Madrid, Real Unión de Irún, Ferrol, Celta de Vigo y finalmente por el Granada, en cuya ciudad murió con 30 años de fiebres tifoideas (su historia la cuenta Ramón Ramos en el libro Adiós a Los Cármenes).

De nada le valieron los favoritismos al equipo gallego. En los primeros Gobiernos de Franco siempre había algún ministro de Ferrol: Juan Antonio Suanzes, Camilo Alonso Vega, Pedro Nieto Antúnez, todos ellos compañeros de aventuras africanas… La final de Copa de 1939 fue el único torneo que se disputó ese año. En agosto, Franco nombró su primer Gobierno tras el término de la contienda. Las dos primeras ligas del reanudado campeonato las ganó el Atlético Aviación. Dos ligas y una Copa para equipos de connotaciones aéreas. Han pasado más de ocho décadas y la leyenda de la delantera stuka permanece incólume. Stuka era el apócope de la palabra alemana Sturzkampfflugzeug (bombardero en picado), un avión biplaza que empezó a volar en 1935 y entró en combate por primera vez en la Guerra Civil española con la Legión Cóndor.

Guillermo Campanal, asturiano de Avilés, tío de Marcelo Campanal, llegó a jugar 17 temporadas en el Sevilla. Participó en esta Copa de 1939 y en la Liga que el equipo consiguió en 1946 (también en Barcelona, en el campo de Les Corts). Jugó tres partidos con la selección española, incluido uno en el Mundial de Italia de 1934. El año de la revolución de Asturias, su patria. Manuel Alonso Vicedo, el periodista de Gerena que estaba llamado a ser director de Radio Sevilla y falleció en un accidente de tráfico de regreso de El Puerto con otros tres compañeros de la emisora, escribió la biografía de su sobrino Marcelo Campanal.

Al equipo lo entrenaba el sevillano Pepe Brand. Aquella final fue la mayor gesta en la historia deportiva del Ferrol.

De la cantera de ese equipo salió Marcelino, que 25 años después de aquella final, el 21 de junio de 1964 de los 25 Años de Paz, marcó el gol a la Unión Soviética que le dio a España su primera Eurocopa, y formó parte en el Zaragoza de los Cinco Magníficos, tan legendarios como la delantera stuka: Santos, Canario, Marcelino, Villa y Lapetra.

El Sevilla volvió a ganar la Copa del Generalísimo el 4 de julio de 1948. Franco sí estuvo en el palco de Chamartín. Ganó al Celta 4-1. Se adelantó por los gallegos Miguel Muñoz. Empató Juan Arza. Los tres goles restantes los marcó Mariano Uceda, un futbolista nacido en 1922 en Beas de Segura (Jaén) que llegó al Sevilla del Atlético Aviación. El Betis, en 1977, conseguirá frente al Athletic de Bilbao la primera Copa del Rey, entrenado por Rafa Iriondo, componente de la mítica delantera de San Mamés: Iriondo, Venancio, Zarra, Panizo y Gaínza. Ya en el siglo XXI, el Betis la consiguió en 2005 (año del centenario del Sevilla) frente al Osasuna y en 2022 frente al Valencia; y el Sevilla en 2007 (año del centenario del Betis) contra el Getafe y en 2010 contra el Atlético de Madrid. El año que España ganó el Mundial de Sudáfrica en la final frente a Holanda.