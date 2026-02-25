Álvarez de Toledo pide que se "desclasifique" el historial médico de Sánchez

La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha preguntado este miércoles al Gobierno en el Pleno del Congreso si el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tiene "un problema de salud". En su respuesta, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la ha acusado de "bajeza moral".

La diputada del PP ha formulado esa pregunta en la sesión de control al Ejecutivo en el Pleno del Congreso después de la información publicada el pasado lunes por 'Libertad Digital' asegurando que Pedro Sánchez estaría siendo tratado por una dolencia cardiovascular desde hace meses en el Hospital Ramón y Cajal. Según este medio, el jefe del Ejecutivo estaría demacrado por sufrir un estrés crónico como consecuencia de la presión política y el desgaste provocado por el cargo.

En su duelo parlamentario con Bolaños en el Pleno de la Cámara Baja, Álvarez de Toledo ha afirmado que urge una "desclasificación integral del sanchismo", coincidiendo con la desclasificación de los documentos del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 que se publicaran este miércoles.

"Desclasifiquen su historial médico"

Después de que Bolaños le haya echado en cara con ironía a la diputada del PP su "querencia por la transparencia", Álvarez de Toledo ha replicado que "efectivamente" le "gusta mucho la transparencia". "Por eso, le voy a hacer una última pregunta: ¿Tiene el presidente del Gobierno un problema de salud? Presumen de transparencia, desclasifiquen su historial médico", ha demandado.

En su turno, Bolaños no ha respondido a la cuestión concreta que le ha formulado la diputada del PP, a la que ha achacado "bajeza moral". "Cuando uno piensa que la señora Álvarez de Toledo ha llegado al límite de la bajeza moral, se da cuenta que siempre hay un escalón que está más abajo", ha enfatizado.

Es más, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha asegurado que Álvarez de Toledo "siempre ha querido ser grande de España. "Fíjese en lo que se ha quedado, en un señuelo del voto ultraderechista", ha manifestado.