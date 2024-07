El ala socialista del Gobierno desautoriza a Yolanda Díaz

La parte socialista del Gobierno ha aclarado este martes que ha llegado a un acuerdo con Sumar para "revisar" el Código Penal en los relativo a los delitos de injurias a la Corona y a otras instituciones del Estado o las ofensas contra sentimientos religiosos.

Horas después de que la vicepresidenta segunda y representante de Sumar en el Ejecutivo, Yolanda Díaz, anunciase un acuerdo para derogar la ley mordaza entre su formación y el PSOE, los socialistas matizan que el acuerdo solo se refiere a los mencionados delitos y afecta únicamente a un artículo de la Ley Mordaza, para que deje de ser infracción la toma o difusión de imágenes de policías en manifestaciones.

La aclaración que hace el ala socialista del Gobierno va en la misma línea de la expresada por el portavoz adjunto de Sumar Enrique Santiago, que apuntó que el acuerdo anunciado por Díaz solo afecta a este artículo de la ley, relativo a las imágenes de los policías.

Las fuentes del Gobierno consultadas apuntan además que el pacto implica simplemente "que se abre el debate" y que están dispuestos a "revisar" esos delitos, pero aseguran que todavía no se ha concretado por escrito. De hecho, dejan claro que no está redactado todavía y ni siquiera han hecho el intento de recogerlo en un texto, de modo que todavía no se pueden conocer los detalles.

En este sentido, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señala que la derogación de la Ley Mordaza se está tramitando en el Congreso de los Diputados y había "dificultades" con algunos grupos parlamentarios, pues cada uno trata de incluir las materias que considera imprescindibles, según ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Respecto a Sumar, según indica, están hablando de los delitos de injurias, es decir, "la parte de la ley mordaza que tiene que ver con la libertad de expresión", indica. Por ese motivo "está en el paquete de regeneración democrática" que va a presentar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles en el Congreso de los Diputados.

En la misma línea ha dejado claro que el acuerdo con Sumar se refiere únicamente a ese apartado de la Ley Mordaza, pero el resto de la norma se sigue trabajando y discutiendo con los socios parlamentarios del Ejecutivo.