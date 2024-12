Abascal cree que la negociación con PP para presupuestos en CCAA va "mal" y no descarta más rupturas en ayuntamientos

El líder de Vox, Santiago Abascal, revela que las negociaciones con el PP para apoyar los presupuestos en las autonomías en las que cogobernaban hasta julio van "mal" y "supone" que habrá otras rupturas de la coalición en ayuntamientos, como ha ocurrido recientemente en Burgos.

Con la ruptura de los pactos de gobierno en Castilla y León, Aragón, Murcia, Comunidad Valenciana y Extremadura y la retirada del apoyo parlamentario en Baleares, Vox también dejó en el aire el apoyo de su partido a las cuentas autonómicas y lo condiciona a que se materialicen los acuerdos rotos en julio. Insisten fundamentalmente en que ninguna de estas autonomías acepte el reparto de menores migrantes no acompañados que plantea el Gobierno, que el PP no ve con malos ojos y una línea roja para Vox que precipitó el divorcio con los 'populares'.

Las negociaciones, en las que Vox va "comunidad autónoma a comunidad autónoma, gobierno a gobierno y enmienda a enmienda", van "mal", en palabras de Abascal. En una entrevista concedida a Europa Press, alude a la futura reunión que el Ejecutivo mantendrá con el PP, Canarias y Ceuta para abordar la crisis y vaticina que "afectará clarísimamente a los presupuestos de todas las comunidades autónomas". Por tanto, todos los presupuestos de autonomías en las que el PP dependa de Vox "están en riesgo por igual".

Requerido por si espera rupturas con el PP a nivel de ayuntamientos, Abascal "supone que sí". Si bien aclara que "no está pensando" en ningún municipio en concreto, "hace 15 días tampoco estaba pensando en la ruptura en Burgos". "Con lo cual imagino que sí", recalca, afirmando que son situaciones que Vox no rehúye. "Es importante que el PP y nuestros votantes también sepan que Vox cumple con su palabra, que cuando tiene un compromiso o hace una propuesta está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias".

Presupuestos en Valencia tras la DANA

La DANA que asoló varios municipios de la Comunidad Valenciana, dejando más de 220 fallecidos e incontables daños materiales, no cambia el eventual respaldo de Vox a las cuentas autonómicas, que se decidirá en base a la acogida de menores migrantes no acompañados, como en el resto de regiones, según explica el líder de Vox a Europa Press.

"La excepcionalidad política en Valencia se la tiene que plantear el PP, si hay pacto en materia migratoria tendrán el mismo problema, pero si la Comunidad Valenciana queda excluida de esos acuerdos habrá alguna posibilidad de negociar presupuestos", comenta.

Lo mismo ocurriría si el PP se abre a pactar con Vox un recambio para el presidente valenciano, Carlos Mazón, habida cuenta de que los 'populares' necesitarían el voto afirmativo de los de Abascal para sacar adelante una investidura. El líder de Vox indica que a su partido "no le importa quién esté al frente del PP" y que ellos quieren hablar "del programa, no de la persona". "Si decide un nuevo gobierno y una nueva investidura tendremos que empezar desde cero a negociar y con la certeza de que no nos van a engañar otra vez", avanza.

Cuestionado sobre la gestión que Mazón ha hecho de la tragedia, Abascal concede que el presidente autonómico fue "negligente" por "no avisar a tiempo" del temporal, pero insiste en descargar la responsabilidad última de la tragedia en el Gobierno de Pedro Sánchez, que no envió ayuda de manera "instantánea" por "cálculo político" y, en última instancia, por "maldad". En este contexto, descartan unirse a las voces que piden la dimisión de Mazón porque sería "colaborar para blanquear a Sánchez".

Una cosa en un sitio y otra en otro

Asimismo, Abascal arremete contra el PP por "decir una cosa en un sitio y otra en otro distinto". "En Aragón da un mensaje sobre el agua y da otro distinto en Murcia, le molesta el concierto económico en La Rioja pero lo acepta en País Vasco", abunda.

Así, ve a la formación de Alberto Núñez Feijóo "degradada" por el sistema autonómico y traza una diferenciación con Vox, "un partido nacional que tiene el mismo discurso en toda España". Preguntado por si el PP de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tiene voz propia, el líder de Vox no lo ve así. "Es una coartada para el nacional y a la hora de la verdad siempre le apoya".