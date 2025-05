Ábalos admite su consentimiento en la filtración de los mensajes con Sánchez

El ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos admitió ayer que guardaba los mensajes que cruzó durante años con Pedro Sánchez y dijo que se siente “dolido, incómodo” y “un mono de feria” por tantas filtraciones sobre él a raíz del caso Koldo, y que consintió la publicación de parte de estas conversaciones, en concreto las del año 2023. Según informó La Sexta tras hablar con Ábalos, éste explicó que guardaba esos mensajes privados con el jefe del Ejecutivo porque quería escribir sus memorias e incluso asegura tener ofertas de tres editoriales. “Eso es historia de España, por eso los guardaba, no me imaginaba que iba a ocurrir toda esta pesadilla”, sostuvo.

En la misma línea, afirmó que él siempre ha tenido lealtad con Sánchez, pero se quejó de que lleva 17 meses aguantando filtraciones y bulos contra él e insistió en que la Policía lo vigilaba antes de que el Congreso aprobara su suplicatorio. Por tanto, le da igual que lo acusen de estar detrás de las revelaciones.

Además, afirmó sentirse “saturado, dolido” e “incómodo” y dijo que está viviendo una “pesadilla” y se quejó de que nadie en el Gobierno ha tenido empatía con él: “Soy el mono de feria, la pelota a la que todos pegan, he aguantado muchas mentiras sobre el parador de Teruel, ahora el de Sigüenza, sobre el catálogo”, indicó el ex ministro, que consideró que siguen “escarbando” porque no tienen “nada” contra él.

Según subrayó, entregó una copia de los mensajes más recientes a una persona de su confianza relacionada con su defensa, dando a entender que permitió que acabaran publicándose. Aunque no reveló su identidad, sí precisó que no se trata de su ex asesor, Koldo García, también investigado por varios delitos.

Después, en un mensaje publicado en X, Ábalos aclaró que no filtró “nada”, sino que se limitó a “contrastar” la información que le llegó por parte de El Mundo. “Cuando el medio que los ha publicado me pide contrastar los whatsapps de 2023, no me opongo a su publicación porque entiendo que son de carácter positivo y los reconozco como tal”, argumentó.

Eso sí, se desvinculó por completo de la publicación del resto de las conversaciones, en concreto las que se desarrollan durante el año 2021. En el verano de ese año, Pedro Sánchez lo destituyó como ministro aunque, según los citados mensajes, retomó el contacto con él poco después, en el mes de noviembre. Ábalos subrayó que todo el mundo se reía con las informaciones que afectaban a su intimidad y ahora se escandalizan ante estas nuevas informaciones. En todo caso, sostuvo que los mensajes publicados por El Mundo son “una chorrada” y lo único que demuestran es la confianza que le tenía el presidente del Gobierno.