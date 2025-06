"El Corredor Mediterráneo en Andalucía está al 65% en obras o finalizado"

Un geógrafo polifacético. Josep Vicent Boira Maiques (Canyamelar, Valencia, 1963) es desde 2018 el Comisionado del Gobierno de España para el desarrollo del Corredor Mediterráneo (ADIF-Ministerio de Transportes). Doctor en Geografía y profesor en la Universitat de Valencia, destacó siempre por su brillante curriculum. Fue profesor en la Miami University y en la Università degli Studi Roma Tre. Es autor de múltiples libros, trabajos y ensayos premiados. Pertenece a la Asociación Española de Geografía y al Institut d’Estudis Catalans. Fue secretario de Vivienda en el Gobierno de la Generalitat (2015-2018). Polifacético y con múltiples intereses, fue jurado en los premios anuales de los panaderos y pasteleros de Valencia.

Pregunta.¿Qué destacaría del Corredor ferroviario Mediterráneo que se ejecuta en España?

Respuesta.No es solo una infraestructura. Tiene mucha historia. Ya desde los romanos con la Vía Augusta, se debería de entender el Corredor Mediterráneo como un engranaje que va a permitir el movimiento de viajeros y de mercancías, un movimiento socioeconómico que traspasa fronteras. Nosotros siempre lo hemos llamado la Vía Augusta del S.XXI. Se han ido incorporando tramos y nodos estratégicos desde Algeciras hasta Lviv (Leópolis) en Ucrania.

P.Con esta obra España formará parte de la red ferroviaria europea

R.Es uno de los nueve corredores de la Red Transeuropea de Transportes. Depende de Europa bajo la mirada del coordinador europeo Mathieu Grosch y aquí en España del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible al amparo de Adif.

P.¿En qué fecha en que se proyectó?

R.Tal como lo conocemos hoy diría que en 1918 con Ignaci Villalonga “con la idea de un ferrocarril cerca del litoral”. A día de hoy es un proyecto europeo que se rige por el Reglamento de la UE 2024/1679 que marca las directrices políticas para el transporte en Europa en los próximos años.

P.Acumula más de 20 años de retraso...

R.En 2003 se excluye el Corredor Mediterráneo de la red TEN-T Europea. No fue hasta 2011, con el comisario Sim Kallas, que se vuelve a incorporar a la red TEN-T. Pero en 2011 quienes gobernaban en aquel momento votaron en contra del Reglamento de la Red Transeuropea de Transportes, digamos que no se sabía o no se quería saber lo que significaba el Corredor Mediterráneo. En 2018 se hace una planificación y actualmente el 100% está planificado. En 2025 hay un 83% del corredor que se está ejecutando frente al poco más del 40% del 2018. Hay un claro avance.

P.¿En qué nivel de ejecución están los tramos (6, 7 y 8) de Andalucía?

R.Del total de los tramos que integran el Corredor Mediterráneo en Andalucía, el 65% están en fase de obras o con la obra ya finalizada. Este 65% incluye el 21% de los tramos que ya están en servicio, por lo que podemos decir que, actualmente, 44% de los tramos están en obras, y el 21% acabado y en servicio; quedando un 32% de los tramos en proyecto, y un 3% en estudio informativo. Hay 1.669 millones ejecutados (incluyendo Almería-Murcia). Se avanza en todos los frentes, se han licitado más de 1.900 millones de euros, adjudicado 1.300 millones de euros. Estamos actuando en proyectos o ejecución de obra en el tramo entre Antequera y Granada, en la variante de Loja, los nuevos proyectos del Almería-Granada, en Almería-Murcia y las mejoras del tramo Algeciras-Bobadilla.

P.Los tramos más complejos en Andalucía

R.Hay muchos tramos complejos en esta comunidad, algunos de suma importancia como el Almería-Murcia. Almería estaba desconectada del eje del Corredor Mediterráneo y se ha destinado una inversión de 3.500 millones para una línea de obra nueva de 198 km, de los cuales 108 discurren por la provincia de Almería. Se han licitado 117 millones más y adjudicados otros 228 millones, que permitirán la finalización de las obras. La nueva conexión en ancho estándar (europeo) permitirá conexiones de media distancia con Murcia y Lorca, además de la exportación directa de los productos hortofrutícolas de Andalucía. Están previstas dos terminales de mercancías en Pulpí (de capital privado) y en Níjar (de iniciativa autonómica).

R.El Almería-Granada es uno de los tramos ferroviarios de orografía más compleja de España, dado que se halla en el entorno de Sierra Nevada. Ello obliga a adaptar el trazado a la gran diferencia de altitud entre las provincias de Almería y Granada. El tramo está en proyecto y en estudio informativo.

R.El tramo Bobadilla Algeciras se ha adjudicado por 67 millones de euros para actuaciones de los túneles para su adaptación de gálibos para la Autopista Ferroviaria Algeciras Zaragoza, la mejora de la infraestructura, la electrificación de la línea y la implantación a futuro del ERTMS.

P.¿Puede dar una fecha de finalización del Corredor en Andalucía?

R.No podría decirle la fecha exacta, pero sí que Europa nos marca 2030, que algunas de las obras están financiadas por Europa y, por lo tanto, hemos adquirido un compromiso. Lo que ya es una realidad es la conexión Almería-Murcia, que se producirá en los próximos años. Así pues, Almería quedará conectada con el eje mediterráneo y Europa.

P.¿Qué opina de las quejas del lento avance en la comunidad andaluza?

R.Se está trabajando mucho en Andalucía. Hay tramos que es verdad que estaban más comprometidos, pero estos últimos nueve meses han sido determinantes en la proyección del Corredor Mediterráneo en Andalucía y hay que poner en valor que en Almería se avanza a muy buen ritmo. El compromiso es tal, que la Oficina del Corredor Mediterráneo abrirá una sede en Almería.