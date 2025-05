Inma Rubiales: "Me da mucha rabia cuando se desprecia la literatura juvenil"

-Es una de las escritoras más leídas. Llegó a tener 28 millones de lectores en la plataforma wattpad. ¿Esto implica mucha responsabilidad cada vez que se sienta a escribir, sabiendo que le siguen muchas personas?

-Hay mucha responsabilidad, hay muchas expectativas también. Esa es una de las razones por las que, con esta novela, tomé la decisión de no publicarla en Wattpad. Esa decisión ha tenido una parte buena y otra mala. En el lado negativo está que con este libro no he tenido el contacto constante con mis lectores. En los anteriores, iba subiendo capítulos y, a los cinco minutos, comentaban cómo continuar, lo que le gustaba, etc. En este caso he vivido mucho más como es este proceso solitario de la escritura, de estar sola delante del ordenador. Hasta que no le pasaba los capítulos a mi editora o a mi madre, que también lo lee, no sabía lo que parecía la historia. El proceso de creación ha sido diferente, pero al mismo tiempo, le he encontrado cierto gusto a tener la posibilidad de escribir para mí y tener la posibilidad de cambiar la historia todas las veces que yo quisiera, porque Wattpad no permite cambiarlo.

-¿Cómo ha sido el proceso creativo?

-Por encima de todo está la calidad de la obra, darle a los lectores una obra que cumpla con sus expectativas. Estoy muy orgullosa de Nuestro lugar en el mundo. Creo que es la novela más de los personajes, porque al apagar todas las opiniones (buenas y malas) y estar solamente yo, he podido escuchar a mis personajes. Me gusta mucho esta dinámica de coger y desaparecer durante unos meses, y cuando termino decir: "esta es mi novela". Ahora ya que la gente opine porque los personajes son vuestros.

-Eres una esritora con miles de seguidores en Wattpad. ¿Cómo se trabaja siendo consciente de este compromiso con los lectores?

-Precistamente sentía que no podía cumplir este compromiso si iba publicando la novela en internet con este ritmo frenético.

-En Nuestro lugar en el mundo ha vuelto a Finlandia.

-La historia parte de la novela anterior, Todos los lugares que mantuvimos en secreto, que estaba ambientada en Finlandia. Ahora resultaba muy forzado obligar a los personajes a cambiar de sitio solamente para no ambientar el libro allí otra vez. Además Finlandia es un escenario que me súper, súper encantó. Me parece un sitio súper, súper mágico, así que con mucho gusto vuelvo a situar allí a mis personajes.

-Sus personajes son siempre muy cercanos, quizá por eso llega tanto al público más joven.

-Los más importante de una historia son los personajes, y yo creo que eso también es lo más importante para todo mi público. Me llena de orgullo y me encanta cuando me vienen chicas a las firmas de libros y me dicen que se han sentido súper reflejadas en algún personaje o que la protagonista tiene una inseguridad con la que a lo mejor ellas llevan luchando muchísimo tiempo y que, de alguna manera, ver lo que tanto les preocupa en un personaje les ha relajado. Hay un punto de confort ahí para la gente joven y para el lector que está en esa época tan difícil entre los 15 y los 30, donde primero te estás descubriendo a ti mismo, luego estás que no sabes muy bien qué quieres hacer con tu vida. De pronto, ver a un personaje que está en la misma situación que tú, y que como Nora y Lucas se sienten súper perdidos y buscan su lugar en el mundo, provoca cierto confort. Se dan cuenta de que no son un bicho raro, no se acaba el mundo, porque esto le pasa a todo el mundo, y si la gente puede tirar para adelante, ellos también pueden. Se trata de normalizar un poco lo que nos pasa a todos.

-Tiene una relacion muy especial con sus lectores.

-Me cuentan mucho cómo se identifiquen con mis personajes. En mi libro anterior había una chica curvy, Maeve. Tenía muchas ganas de escribir una novela donde la protagonista fuera así. Este tipo de personajes en la ficción normalmente tiene dos evoluciones: o bien, ella pierde peso mágicamente y le gusta a los hombres y su vida va genial, o bien, el prota le dice: te quiero por tu personalidad. A mí eso me parecía injusto. El mensaje es que si no encajas a lo mejor en unos canales de belleza, se te quiere únicamente por tu personalidad, porque tu cuerpo, no va a resultar atractivo. Este es un mensaje muy feo que estamos transmititendo a los jóvenes y adolescentes. En mi novela, el protagonista no le dice que la quiera por su personalidad, le gusta de ella todo el conjunto, o sea, cuerpo, cara, personalidad y todo, porque no la parto en trozos. No disocias. Y me vieron unas chicas de Granada, después de un montón de horas de cola, me agarró de la mano y me dijo: Inma, te quiero dar las gracias por haber escrito un personaje como Maeve, porque yo lo he pasado muy mal con este tema durante mi vida, porque no he tenido referentes Sé que ellas van a saber, gracias al libro, que independientemente de si son más altas, más bajas, más delgadas, más azules, amarillas, más gordas, más tal, se merece que las quieran.

-Siempre se dice que se lee poco, pero hay un fenómeno de escritoras que se dedican a la literatura romántica y que son muy leídas, sobre todo por jóvenes. ¿Sois conscientes las escritoras de este boom lector que habéis generado?

-Yo soy consciente de lo que dicen los datos, y estos dicen que el extracto de 14 a 21 años son los que más leen. Mi experiencia en las firmas de libros es que vas a cualquier feria y las colas más largas son las de la gente joven. Hay quien trae los libros subrayados, llenos de post-it y que esperan 5 y 6 horas de cola solamente por estar 15 segundos con su autora favorita. Tenemos un público maravilloso. Me da mucha rabia cuando se desprecia la literatura juvenil o young adult, o new adult, solamente porque va dirigida a gente joven, o sea, puedo entender que tú leas un libro de cualquier autora juvenil y no te guste, y es totalmente respetable, pero hay mucha gente que critica el libro y que automáticamente lo categoriza como malo solamente por el público al que va dirigido. Cuando eso ocurre, cuando me ocurre a mí, y la gente como que habla mal de mis libros sin haberlos leído, como que los desprecia, yo no me siento ofendida por mi libro, porque si no lo has leído no tienes criterio para hablar de él, sino me siento ofendida porque se está desprecienda al público que tiene su criterio. No es fácil hacer que un montón de gente joven decida un viernes por la tarde juntarse con sus amigas para leer o ir a una firma de libros.

-Los jóvenes son un público difícil.

-Pero muy agradecido una vez que conectas con ellos. Además tiene mucho criterio. Es muy cansado que, no solamente la literatura, sino la música, las películas, todo lo que va dirigido a gente joven, en especial a chicas jóvenes, sea percibido como de mala calidad, o sea, me da mucha rabia, la verdad, como chica joven que también sufre eso, no solamente como escritora

-Sus firmas de libro son verdaderos acontecimientos, con largas colas de espera.

-El otro día en una firma en Madrid, cuando llegué había 500 chicas gritando mi nombre. Pensaba que esto solamente le pasaba a las estrellas del rock. Me parecía muy chulo porque, bueno, la hicieron como en un teatro, tal, con música, y mientras yo firmaba, ellas tenían un DJ que les iba poniendo canciones, pues de la Taylor Swift . Era muy chulo el asomarte desde la grada y ver a todas las chicas en la pista haciendo un círculo y bailando todas juntas, o sea, eran 500 desconocidas que no se habían visto antes en la vida y que de pronto, por el poder de la música y los libros se habían unido. Me parece tan bonito que mis firmas puedan ser un espacio seguro para las mujeres, donde puedan vivir sus emociones sin miedo y ser ellas mismas.

-¿Va a haber más tomas de la historia de Luka y Nora?

-Creo que con esta novela le pongo punto y final, y el siguiente libro ya será independiente. No digo que no vaya igual a haber alguna aparición de algún otro personaje, que es algo que sí que me gusta hacer en mis historias, que aparezcan pequeños cameos, pero creo que me voy de Finlandia.

-¿Dónde te inspira para tener esos personajes masculinos tan empáticos, comprensivos, etc?

-Lo único especial que tienen los chicos de los que yo escribo son personas que quieren a la protagonista, que es lo mínimo a lo que debemos aspirar en una relación romántica y son personas que tienen un cierto punto también de inteligencia emocional y de responsabilidad afectiva. Esos son los cuatro ingredientes mágicos, por así decirlo, para hacer al protagonista de cualquiera de mis novelas. Luego cada uno de ellos ya tiene su propio rollo, tiene sus gustos. Luka es más rockero, tengo otros que son más buenazos. En esta novela, por ejemplo, juego con lo del tema del bad boy, pero del siglo XXI. Es un tío que va a terapia y que sabe solucionar las cosas y comunicarlas. ¿Estas personas se encuentran en la vida real? Pues no, lo sé. Hay que normalizar un poco también en la escritura, sobre todo para que los chicos también tienen modelos a esa edad. Ojalá los chicos leyeran más romance. Seguro que también les haría un poco abandonar esta creencia que, por desgracia, muchos chicos todavía tienen de que la manera, a lo mejor, de gustarle a la chica que les mola es ser un tipo súper duro, no tener sentimientos, no llorar nunca.