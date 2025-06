Ex tenista, capitán olímpico y aventurero, siendo el primer español no militar en saltar en paracaídas desde 8.000 metros. Se trata del largo currículo de Pancho Campo, fundador de Chrand Events, agencia de eventos.

También fundó Planet Future Foundation, enfocada a la salud mental. Estos días presenta su libro, Smile (Ediciones Destino), nombre del método que ha creado para manejar el estrés y enfrentar los miedos.

Con él hablamos tras asistir a una conferencia impartida en Sevilla.

Pregunta.–Dígame una razón por la que leerme su libro...

Respuesta.–El libro está basado en experiencias reales de una persona que ha enfrentado el miedo, la ansiedad y los nervios en múltiples ocasiones, ya sea en situaciones extremas o en desafíos cotidianos. A lo largo de mi vida, tanto personal como profesional, he salido adelante. Además de compartir mi recorrido, incluyo los testimonios de reconocidos nombres en la música, el deporte y líderes internacionales. Ellos relatan cómo han gestionado estos problemas, lo que proporciona una perspectiva valiosa. Si sientes miedo o estás atravesando momentos difíciles y estresantes, creo que mi libro puede ofrecerte el apoyo que necesitas.

P.– ¿Piensa que los asuntos medioambientales se han politizado?

R.–Por desgracia, el tema del cambio climático se ha politizado, pero en mi libro no hablo sobre el medio ambiente, aunque ha sido una parte importante de mi vida y de la fundación que presido. Hemos tenido que adaptarnos y cambiar un poco el discurso, invitando a la gente a ser conscientes de la importancia de mantener nuestro planeta limpio y en mejores condiciones, más allá de la crisis climática.

P.–Habla del empoderamiento juvenil. ¿Se menosprecia demasiado a la juventud actual?

R.–Mi enfoque se centra en ayudar, sobre todo a la gente joven, a enfrentar sus miedos para que se atrevan a emprender e innovar, saliendo de su zona de confort de una manera cómoda. También pretendo ayudarles a prevenir y afrontar la gran cantidad de problemas psicológicos que suelen presentar los jóvenes hoy día, que van desde la ansiedad y el acoso escolar hasta el ciberacoso, pasando por el déficit de atención y la depresión. Si todos los médicos y científicos del planeta coinciden en que el estrés es la raíz de muchos de los males que afectan a nuestra sociedad, ¿por qué no se enseña esto como una asignatura en colegios, universidades e incluso en el ámbito empresarial?

P.–¿Los jóvenes de hoy día tienen el riesgo de quedar demasiados condicionados por las redes sociales?

R.–Según un estudio de la Unión Europea, uno de cada tres jóvenes entre los 14 y 16 años sufre algún tipo de ciberacoso cada semana. Éste es un problema que está teniendo consecuencias muy negativas y para el cual se deben buscar soluciones lo antes posible, especialmente en términos de regulación y poniendo mecanismos de detección de la edad de los usuarios de las redes. De acuerdo con las declaraciones de un alto cargo de Facebook, quien dejó la empresa precisamente por estos temas, esta red social, al igual que internet en general, es la mayor fuente de pederastia, pornografía y acoso.

P.–¿La salud mental ha dejado ya de ser un tema tabú?

R.–Ahora es bastante más común que las personas busquen ayuda de psicólogos o especialistas en salud mental, ya no está tan mal visto como antes. No obstante, hay muchas personas que reconocen que, aunque son conscientes de su estrés y de que su vida es caótica, aun así no se permiten recibir ayuda y recurren a la comida chatarra, al alcohol, al tabaco o a las drogas.

P.–El deporte y la salud mental hacen una buena alianza...

R.–¡Definitivamente! Hay estudios recientes de universidades británicas y estadounidenses que demuestran científicamente las hormonas y los neurotransmisores que se liberan cuando una persona hace ejercicio. Por ejemplo, si haces una mezcla de 20 o 30 minutos de cardio seguidos de 10 o 15 minutos de entrenamiento de alta intensidad, tu cerebro libera una sustancia conocida como BDNF, que estimula la liberación de serotonina, el neurotransmisor que mejora la sensación de seguridad y promueve la formación de más conexiones entre las neuronas. También se produce GABA, que es un neurotransmisor inhibidor y el principio detrás de los ansiolíticos. Por su parte, el corazón libera ANP, que también tiene un efecto calmante y ayuda a frenar el estrés.

P.–¿Qué deseo hay detrás de cada aventura que emprende?

R.–Cada vez que me enfrento a alguna expedición, lo hago con el objetivo de comprender el daño que le causamos al medio ambiente, grabando documentales y recopilando información que luego comparto en conferencias gratuitas en colegios y universidades. Por otro lado, cuando participo en desafíos extremos, como saltar en paracaídas desde ocho kilómetros de altura o bucear con tiburones, lo hago para mostrar a la audiencia cómo gestiono el miedo, los nervios y la ansiedad.