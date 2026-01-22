David López Canales: "La cocaína es el único producto del mundo cuyo precio no ha subido en cuarenta años"

David López Canales (Madrid, 1980) es escritor, periodista y guionista. Ha publicado, entre otros medios, en Vanity Fair, elDiario.es o El País. Es autor de los libros El traficante, Un tablao en otro mundo, El tigre y la guitarra y Heredarás mi reino y de guiones de documentales como Juan Carlos: la caída del rey o Nazi-cartel. Acaba de sacar en Anagrama el ensayo ¿Una rayita? Por qué en España se consume tanta cocaína y no se habla de ello. En febrero publica El narco y el nazi (Pepitas de Calabaza), escrito con Christian Bergmann.

Pregunta.Lo primero que llama la atención es que el libro es rosa, no sé si es un guiño a la cocaína rosa, que tan de moda está.

Respuesta.Me propusieron que fuera rosa desde la editorial y al principio no lo vi, no sé si por algún prejuicio mío. Lo vi como cursi, pero luego me pareció que encajaba muy bien la dureza del tema con ese color. Y creo que de alguna forma es un reflejo de lo que habla el libro, de esa normalización o banalización de la cocaína.

P.Habla mucho de cómo se ha ido tolerando el consumo de cocaína en España en los últimos años, no sé si hace falta algún plan gubernamental específico para la cocaína, porque parece evidente que lo que se está haciendo no funciona.

R.No sé si de la cocaína en concreto, pero es cierto que es de las drogas más fuertes y es la más consumida con mucha diferencia. Creo que hay que hacer planes sobre el consumo de drogas en sí, de educar en el consumo, porque el que quiere consumir lo va a hacer. Es necesario educar en un consumo responsable, informar de lo que implica en cuanto al impacto y a lo que supone de colaboración con el crimen organizado. No sólo se consumen en España drogas ilegales, también las hay legales. Lo que planteo en el libro es ver por qué se consume y qué malestares hay en la sociedad para que se consuman tantas drogas.

P.¿Busca la gente un refugio en las drogas?

R.Me parece que es pura evasión. La cocaína refleja muy bien el mundo de hoy, por la velocidad y la aceleración con la que vivimos, incluso por el narcisismo que provoca. El que se mete una raya ya se cree el centro del universo. Responde muy bien a la sociedad narcisista en la que vivimos.

P.¿Cree que estamos ante una epidemia de la cocaína como la de la heroína en los ochenta?

R.No soy yo quién para decir una cosa así. Soy un periodista, un escritor, no un experto en salud pública, pero creo que no, porque el impacto que dejó la heroína fue muy fuerte en cuanto a muertes, adictos y enfermedades que iban asociadas al consumo de esta droga, como el SIDA o la hepatitis C. En este caso, con la cocaína no sucede eso, pero hay miles y miles de personas con problemas de adicción y consumo desorbitado.

P.Como no provoca efectos tan nocivos visibles a corto o medio plazo, ¿la cocaína está más tolerada?

R.No tiene la decadencia física de la heroína, que causaba estragos. Los yonquis se quedaban sin dientes, estaban en los huesos... un adicto a la cocaína puede hacer una vida relativamente normal. Puede seguir trabajando o seguir con una familia. Si tienes dinero para pagar esa adicción, claro. El problema es que no todos los adictos tienen ese dinero, y de ahí derivan otros problemas asociados a las adicciones, como son los robos a la familia, etcétera.

P.Un dato muy interesante de su libro es el del precio de la cocaína, que no ha variado en décadas.

R.Creo que es el único producto del mundo cuyo precio no ha variado, no ha habido ningún tipo de inflación en 40 años.

P.Resulta curioso, ¿eh?

R.La clave fundamental es que se produce más cocaína. Al final, esto es un mercado de oferta y demanda, aunque sea ilegal. Cada vez hay más oferta, con lo cual sube exponencialmente la demanda, de ahí que el precio no suba. Lo hemos visto recientemente en el Guadalquivir, que se ha convertido en una ruta de entrada para la cocaína, cuando antes no lo era. Nunca se había producido tanta cocaína en el mundo, y por tanto nunca había entrado tanta en España y en Europa. Lo que me llama la atención es que sólo se habla de esa parte, del narcotráfico y de las incautaciones, de la Policía y de la Guardia Civil, pero nunca se habla de la parte de la demanda. Y está claro que meten tanta porque cada vez se vende más, y no se habla de ello.

P.Abre usted la puerta a un debate complejo, que es el de la legalización, y que no creo ningún político quiera abrir, ¿cómo cree que habría que tratar este asunto?

R.Soy partidario de la legalización, porque no veo otra salida, pero tampoco mi opinión vale más que la de cualquier otra persona. Es que llevamos cincuenta años de guerra contra las drogas, obviamente perdida porque nunca ha habido tantas nuevas rutas ni tantas incautaciones récord, lo que significa que está entrando más cocaína que nunca y cada vez hay más gente que quiere consumirla. Frente a eso, sólo veo educación en el consumo y quizás el debate sobre legalizarla, para que el que quiera consumir consuma algo de mejor calidad y que el dinero no sea para el crimen organizado sino para el Estado. Por otro lado, tendría sus efectos secundarios, al menos inicialmente, que sería un aumento del consumo.

P.Pero claro, a ver qué político se atreve...

R.No sé si recuerda cuando Alberto Garzón, siendo ministro de Consumo, habló de limitar el consumo de carne roja. Dijo algo que era bastante razonable y se armó una polémica, se le echaron encima desde el PP y VOX diciendo que iba en contra de los intereses de los ganaderos españoles. Pues imagínese si alguien saca el tema de legalizar las drogas. Por otra parte, España no puede tomar esa decisión sin que lo hagan otros países, pues esto se convertiría en Magaluf, se llenaría el país de ingleses y franceses que vienen a ponerse hasta las cejas de coca.