Zambomba Solidaria a favor de Cruz Roja este domingo 16 en El Puerto

Esta semana se ha presentado el cartel de la Zambomba Solidaria a beneficio de Cruz Roja que tendrá lugar este domingo 16 de noviembre en el pub Banana, ubicado en Ribera del Marisco, 13. La apertura de puertas será a las 16:00 horas y el comienzo del espectáculo a las 17:00 horas.

El edil de Fiestas, David Calleja, ha estado acompañado por el presidente local de Cruz Roja, Juan Ruiz-Herrera, y la artista Silvia Belenguer, organizadora del evento junto al pub Banana, entre otros asistentes. Calleja ha subrayado que esta iniciativa “representa el espíritu más bonito de la Navidad portuense, uniendo música, convivencia y solidaridad”. El teniente de alcalde ha destacado “la generosidad de artistas y organizadores, que ponen su talento al servicio de una causa que lleva ilusión a los hogares más necesitados”.

El cartel artístico reunirá a reconocidos intérpretes locales: Rocío Ferrándiz al cante; Adrián Heredia a la guitarra y Miguel Ángel Gil en la percusión. También participarán los coros de Silvia Belenguer y Yolanda Valimaña, completando un programa cargado de arte y compás.

La entrada a la Zambomba será la entrega de un juguete solidario, bajo el lema 'Que ningún niño en El Puerto de Santa María se quede sin juguete'. Estos deberán ser nuevos, no bélicos ni sexistas, educativos y cooperativos, reforzando así el mensaje de una Navidad solidaria y responsable. Las reservas de mesas pueden realizarse en el teléfono 697 85 00 50 y a través del perfil de Instagram @bananaelpuerto.

El presidente local de Cruz Roja, Juan Ruiz-Herrera, ha mostrado su satisfacción por la celebración de esta actividad, destacando que “acciones como esta son esenciales para que podamos seguir atendiendo a las familias que más apoyo necesitan, especialmente en unas fechas tan señaladas”.

Por su parte, Silvia Belenguer ha afirmado que el evento “será una jornada para compartir alegría, villancicos y solidaridad, con un cartel que promete una tarde llena de emoción y buena energía”. La artista ha agradecido “la colaboración del Ayuntamiento y del público, que cada año demuestra su compromiso con esta bonita causa”.