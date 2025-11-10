El Puerto celebrará su segunda Media Maratón el próximo 17 de mayo

Este lunes se ha presentado oficialmente la Media Maratón El Puerto 2026, cuya segunda edición se disputará el domingo 17 de mayo, a partir de las 8:30 horas, con salida y meta en el centro comercial El Paseo.

La prueba, de 21.097 metros por asfalto y con tráfico cerrado, está organizada por Runnink en colaboración con el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y la Diputación de Cádiz, y aspira a consolidarse como una de las grandes citas del calendario deportivo provincial.

El alcalde, Germán Beardo, destaca que “la Media Maratón El Puerto proyecta la imagen de la ciudad y fomenta hábitos saludables entre nuestros vecinos y visitantes”. El regidor añadió que “nuestro objetivo es seguir creciendo y ofrecer a los corredores una experiencia única, que combine deporte, turismo y sostenibilidad, situando a El Puerto como referente del running en la provincia”.

Por su parte el concejal de Deportes, José Ignacio González, señaló que “esta segunda edición es el resultado del esfuerzo conjunto de muchas personas y entidades, y demuestra que El Puerto cuenta con la capacidad organizativa y el entusiasmo necesarios para acoger pruebas de primer nivel” y añadió que “seguimos trabajando para que los deportistas cuenten con un recorrido seguro, atractivo y bien atendido”.

En el transcurso del acto se hizo entrega de un cheque de 3.175 euros a la Asamblea Local de Cruz Roja en El Puerto, procedente de parte de la recaudación de la edición 2025, gesto que refleja el compromiso solidario de la organización con las entidades sociales de la ciudad.

Inscripciones y detalles de la prueba

Las inscripciones se realizarán exclusivamente a través de la web www.runnink.com y estarán abiertas hasta el 1 de mayo de 2026 a las 23:59 horas o hasta alcanzar el límite de 3.000 dorsales. Las tarifas de inscripción se incrementarán progresivamente en función de la fecha o del número de dorsales asignados. A todas se añadirá un recargo de 0,60 euros en concepto de gastos de gestión.

La carrera contará con categorías masculinas y femeninas desde Senior A (18 a 23 años) hasta Master E (70 años en adelante), y se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados de la general y de cada categoría.

Los participantes contarán con una camiseta conmemorativa de alta calidad de la marca 42krunning, disponible en tres modelos diferentes a elegir hasta el 28 de diciembre de 2025.

Además, la organización dispondrá de liebres oficiales con ritmos de 1h25’, 1h30’, 1h40’, 1h45’, 1h50’ y 2h00’, avituallamientos en los kilómetros 5, 10, 15 y 18, y servicios de guardarropa, aseos y cronometraje con chip desechable.

El recorrido estrenará un nuevo trazado totalmente urbano y accesible, diseñado para ofrecer una experiencia más atractiva y dinámica a los participantes. La Media Maratón discurrirá por el casco histórico de El Puerto, con animación y paso por algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad, y continuará por un tramo de costa con vistas al mar, donde se espera una mayor presencia de público y un ambiente festivo. Además, el circuito contará con amplias zonas de aparcamiento y cortes de tráfico garantizados para asegurar la seguridad de corredores y espectadores.

El alcalde subrayó también que “la implicación del Ayuntamiento y de todas las instituciones colaboradoras busca que esta segunda edición sea un referente en organización, participación y disfrute para todos”, animando a los deportistas de toda la provincia a inscribirse y participar “en una cita que volverá a convertir las calles de El Puerto en un auténtico escenario deportivo.