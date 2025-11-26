La X Pestiñá Solidaria, a favor del Hogar de la Esperanza, será el 6 de diciembre en El Puerto

Esta semana se ha presentado el cartel de la X Pestiñá Solidaria, que organiza la Asociación Cultural Víctor Raposo y su Gente a favor del Hogar de la Esperanza. En la presentación han estado el concejal David Calleja, Víctor Raposo y Daniel Marín.

El evento tendrá lugar el 6 de diciembre, a partir de las 13:30 horas, en el patio del antiguo Matadero, junto a la Peña El Chumi. Contará como artistas invitados con Natalia Palomo, Isa Fernández, Evita G, Juan Manuel Fernández, David Bernabé, Fernando Delmorao, la Escuela de Arte Víctor Raposo o Manuel Soto 'El Tripa'. Cada asistente tendrá que entregar a la entrada 3 kilogramos de productos (alimentos navideños, higiene o limpieza). Además, la recaudación que se obtenga por la venta de los pestiños se destinará también al Hogar.

Víctor Raposo, que agradece la colaboración de la Concejalía de Fiestas, de la Peña El Chumi y de las entidades colaboradoras, señala que el evento cumple su décimo aniversario, enfatizando la circunstancia de que se trata de una zambomba clásica, con su hoguera y sus cantos, así como la buena respuesta que viene cosechando cada edición.