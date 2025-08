Vox reclama la adquisición "urgente" de sonómetros

Vox El Puerto ha exigido al equipo de Gobierno Municipal "que ejecute de forma inmediata la compra de sonómetros para la Policía Local, tal y como fue aprobado por mayoría en el Pleno del mes de septiembre de 2024".

"A pesar del tiempo transcurrido, estos dispositivos siguen sin estar disponibles, lo que impide a los agentes actuar eficazmente ante las quejas vecinales por ruidos procedentes de locales de ocio nocturno y pisos turísticos", aseguran desde el partido. “Nos encontramos en pleno verano, una época en la que las molestias por ruido se disparan, y la Policía Local carece de los medios técnicos básicos para hacer cumplir la normativa vigente. Es inadmisible que, tras haber sido aprobado en Pleno, el Gobierno Municipal no haya movido un dedo para dotar a nuestros agentes de una herramienta tan esencial como son los sonómetros”, han denunciado desde Vox.

Igualmente, la formación ha mostrado su respaldo a la Policía Local, recordando que los agentes “vuelven a ser los grandes olvidados de Germán Beardo, que les exige cumplir con su deber, pero no les proporciona los recursos necesarios para ello”. “Muchos vecinos nos trasladan su frustración al ver que llaman a la Policía Local por ruidos constantes, y los agentes, con toda su buena voluntad, no pueden intervenir con garantías por no disponer de los instrumentos adecuados. Esto no puede seguir así ni un día más”, han concluído.

Por último aclaran que "Vox exige que el equipo de Gobierno Municipal cumpla de una vez por todas con lo acordado y adquiera de forma urgente los sonómetros necesarios para dotar a la Policía Local de los medios mínimos indispensables para proteger el descanso y la convivencia vecinal".