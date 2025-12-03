Vox El Puerto reclama un Reglamento de Protocolo Municipal para garantizar la neutralidad y la igualdad institucional en los actos y comunicaciones oficiales

Vox El Puerto lleva al Pleno de diciembre una moción para dotar al Ayuntamiento de un Reglamento de Protocolo y Ceremonial Municipal que establezca normas claras, objetivas y transparentes para la organización de actos oficiales, ceremonias, eventos públicos y cualquier acto institucional en el que intervengan autoridades municipales.

Vox señala que la ausencia de una normativa específica provoca actualmente situaciones de improvisación e incertidumbre respecto al orden de precedencias, la representación institucional, la disposición de autoridades o la participación de los distintos grupos políticos que conforman la Corporación. El concejal Mauricio Mauri considera que “no puede haber actos municipales en los que la visibilidad institucional dependa de decisiones improvisadas o interpretaciones discrecionales, la representación de la Corporación debe regirse por criterios técnicos y no partidistas”.

Además de regular la organización de los actos públicos, Vox subraya la necesidad de que el Reglamento contemple también la participación de todos los grupos políticos en las publicaciones institucionales, comunicaciones oficiales y notas de prensa emitidas por el Ayuntamiento. En este sentido, Mauri afirma que “la comunicación institucional no es una herramienta de propaganda del equipo de Beardo, sino un instrumento de la Corporación en su conjunto”.

Vox advierte de que ocultar o silenciar la presencia, participación o aportaciones del resto de grupos políticos en informaciones oficiales alimenta la confrontación partidista y perjudica gravemente la imagen institucional del municipio. “Un Ayuntamiento que ostenta la condición de Municipio de Gran Población debe actuar con neutralidad, transparencia y respeto hacia todos sus representantes; no puede permitirse prácticas comunicativas que excluyan a parte de la Corporación”, sostiene Mauri.

El Reglamento de Protocolo y Ceremonial permitirá, según Vox, establecer criterios claros que eviten decisiones arbitrarias, garanticen la igualdad de representación institucional y aseguren que las comunicaciones oficiales reflejen con rigor la actividad de toda la Corporación, y no exclusivamente las acciones del equipo de gobierno. Mauricio concluye que “es necesario actualizar la normativa municipal para reforzar la imagen del Ayuntamiento, mejorar su funcionamiento interno y garantizar el respeto institucional debido a todos los cargos públicos”. Por ello, Vox El Puerto defiende que la aprobación de este Reglamento es una medida imprescindible para mejorar la calidad institucional de la ciudad.