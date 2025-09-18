VOX El Puerto reclama una actuación inmediata ante la acumulación de algas en la playa de La Puntilla

VOX El Puerto ha denunciado el estado en el que se encuentra la playa de La Puntilla, donde la acumulación de algas se ha convertido en un problema evidente "ante la pasividad del equipo de Gobierno", denuncian.

Este problema no es nuevo, sino que se ha repetido durante todo el verano, siendo los propios usuarios de la playa quienes han trasladado sus quejas por la falta de limpieza y el aspecto de abandono que presenta una de las zonas más concurridas de la ciudad.

“La acumulación de algas en la playa de La Puntilla se ha convertido en un problema evidente que el Ayuntamiento sigue ignorando. A pocos días de terminar el verano, los vecinos y visitantes han tenido que soportar una imagen de abandono y suciedad impropia de una ciudad turística como El Puerto”, señalan desde VOX.

La formación subraya que esta situación supone un perjuicio tanto para la salud de los bañistas como para la imagen del municipio en plena temporada turística, afectando directamente al comercio local y a la hostelería.

“Desde VOX exigimos al equipo de Gobierno que actúe de inmediato y garantice la limpieza de nuestras playas, porque lo que está en juego es la salud, la seguridad y la imagen de nuestro municipio”, insisten desde la formación.

VOX recuerda que el mantenimiento de las playas debe ser una prioridad a lo largo de todo el año y no solo durante la temporada alta, ya que constituyen uno de los principales recursos naturales, turísticos y económicos de la ciudad.