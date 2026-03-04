Vox El Puerto plantea un aparcamiento subterráneo en la Plaza del Polvorista

Vox El Puerto lleva al pleno de este viernes una propuesta para aliviar el problema crónico de aparcamiento en el centro histórico: impulsar un aparcamiento público subterráneo en la Plaza del Polvorista, sobre suelo municipal, garantizando que la titularidad y los beneficios revierten en los portuenses.

Vox contrasta esta alternativa con el planteamiento del alcalde, Germán Beardo, de promover un aparcamiento en terrenos dependientes de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz. Además, carga al Ayuntamiento con un planteamiento económico poco favorable, al incorporar canon por el uso del suelo y un porcentaje de la facturación anual, y establece que la infraestructura termine en propiedad de la Autoridad Portuaria al finalizar el periodo de explotación.

“El aparcamiento hace falta, pero no a cualquier precio ni con un contrato que convierte al Ayuntamiento en pagador y a la Autoridad Portuaria en gran beneficiada. El Puerto necesita soluciones que se queden en El Puerto, en patrimonio, en gestión y en retorno económico”, señala José Antonio Gomila Ortega, portavoz de Vox El Puerto.

La moción subraya que el centro histórico sufre desde hace años un déficit de plazas que se traduce en saturación de tráfico, pérdida de movilidad y perjuicios directos para vecinos, comerciantes y visitantes. En ese contexto, Vox defiende que la Plaza del Polvorista reúne condiciones para albergar un aparcamiento subterráneo de gran capacidad “con menos obstáculos y más control municipal. No se trata solo de hacer un aparcamiento, sino de hacerlo bien, defendiendo el dinero de los vecinos, evitando cesiones injustificadas y asegurando que una infraestructura estratégica queda bajo control municipal”, concluye Gomila.