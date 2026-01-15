Vox El Puerto pide el reconocimiento póstumo de Mercedes Valimaña como Hija Predilecta de la ciudad

Vox El Puerto ha querido destacar la figura de Mercedes Valimaña ‘La Macaria’, portuense universal y ya galardonada con la Medalla de Oro de la Ciudad, "como ejemplo de amor incondicional a su tierra, compromiso con sus raíces y defensa firme de El Puerto y de España".

La formación anuncia que trasladará al Ayuntamiento la propuesta para conceder a Mercedes Valimaña el título de Hija Predilecta de El Puerto de Santa María a título póstumo, en reconocimiento a una trayectoria que honra a la ciudad y forma parte de su patrimonio cultural y sentimental.

El partido considera que con esta propuesta demuestra "que también sabemos hablar de cultura y cariño, alejándose del discurso superficial y apostando por el reconocimiento a quienes construyen identidad y orgullo colectivo. Reconocer a las personas que engrandecen El Puerto con su trayectoria, su carácter y su ejemplo. Mercedes Valimaña paseó el nombre de El Puerto por toda España y por el extranjero con alegría, autenticidad y personalidad, defendiendo siempre sus orígenes y el sentimiento de pertenencia a su ciudad natal".

Desde Vox El Puerto se subraya "la importancia de reconocer y respetar a quienes defienden a El Puerto, con orgullo y sin complejos, dejando huella dentro y fuera de nuestras fronteras y formando parte de la memoria cultural de varias generaciones".