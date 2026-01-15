Muere en El Puerto Mercedes Valimaña 'La Macaria', una de las integrantes del trío Lalalá

Ha fallecido en El Puerto Mercedes Valimaña Lechuga, conocida popularmente como 'La Macaria', una de las integrantes del célebre trío Lalalá que acompañó a Massiel en aquel histórico triunfo en Eurovisión.

Mercedes Valimaña, aunque vivió buena parte de su vida en Madrid por su carrera profesional, estaba ya afincada en El Puerto, donde era habitual verla por zonas como la Plaza de la Herrería, charlando con amigos y familiares.

Nacida en El Puerto el 29 de enero de 1936, estaba a punto de cumplir los 90 años. Hace unos días acudió al hospital por encontrase indispuesta, y fallecía en la mañana de este jueves. Era madre de un hijo.

Era una persona muy querida en su tierra natal y en el año 2021 recibió la Medalla de Oro de la ciudad.

Uno de sus sobrinos la define como "una luchadora", ya que había superado tres cánceres y durante 25 años de lucha contra la enfermedad nunca tiró la toalla.

Segunda de siete hermanos, a Mercedes Valimaña Lechuga le fue adjudicado su apodo de 'La Macaria' por ser la hija de Mercedes Lechuga y Antonio Valimaña, el que fuese propietario del Cine Macario.

Una larga trayectoria artística

En El Puerto cursó la Carrera de Piano y Solfeo en la Academia de Bellas Artes de Santa Cecilia bajo la dirección de Virginia Hernández y Carmen Utrera. De ahí dio el salto a la capital gaditana para completar la Carrera Elemental de Piano y Armonía bajo la dirección de Carmen del Castillo. Fue el paso previo hasta obtener la Carrera Superior de Piano en Sevilla.

Su llegada a Madrid se remonta al 10 de enero de 1962 y ahí completa la Carrera de Canto en el Conservatorio Superior de Música bajo la supervisión del maestro Lloret, primero, y Lola Rodríguez de Aragón, después, obteniendo el Premio Fin de Carrera con Matrícula de Honor.

Premio Nacional de AIE (Sociedad de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes de España) por toda una vida dedicada a la música, La Macaria es recordada por formar parte del 'Trío La, La, La' junto a María Jesús Aguirre y María Dolores Arenas. Las tres acompañaron en los coros a Massiel cuando España salió victoriosa en el Festival de Eurovisión en el año 1968. Todas alcanzaron una enorme popularidad al acudir al mismo festival junto a cantantes de la talla de Julio Iglesias (1970), Karina (1971), Sergio y Estíbaliz (1975) y José Vélez (1978) o como acompañantes de otros representantes europeos como Noruega. Asimismo, también asistieron junto a Cecilia al Festival de la OTI en Puerto Rico. Todo ello sin olvidar la presencia en giras y conciertos junto a Julio Iglesias, Dúo Dinámico, José Luis Perales y Luis Aguilé, entre otros.

A nivel individual, Waldo de los Ríos le propuso grabar en el año 1973 el 'single' 'Romance de María Pueblo-Verano Indio'. Él fue quien insistió en aparecer bajo su viejo apodo de 'Merche Macaria' en este disco.

Otra faceta menos conocida, pero no menos importante, de Mercedes Valimaña es la del doblaje en series y películas. La portuense ha puesto voz a personajes de dibujos animados como 'La Cenicienta', 'Pocahontas 2' (Señora Jenkins), 'La Dama y el Vagabundo' (Rubí), 'Bartok, el magnífico' (Baba Yaga) y 'Tarzán'(Kala), película esta última en la interpretó junto a Phil Collins la canción 'En mi corazón estarás' para la banda sonora en castellano.

Además, La Macaria grabó las sintonías principales de series de prestigio como La Abeja Maya, Barrio Sésamo, Érase una vez el hombre y Fraggle Rock, sin olvidar su participación en anuncios de Coca-Cola, Heno de Pravia, Soberano, Martini y Las muñecas de Famosa, entre otras.

También estuvo presente en películas como 'El alijo', 'Jó, papá' (1975, donde interpretó fragmentos de ópera) y 'Cosmonautas' (1971, donde actuó como soprano en los coros junto a la Orquesta de la Sociedad Española de Radiodifusión -SER-).

Experta en zarzuela y voz archiconocida de toda una generación, su arraigo con El Puerto de Santa María sigue latente. En su localidad natal ha pregonado el Carnaval del año 1989. También ejerció de 'Estrella de Oriente' en la Cabalgata de Reyes Magos del año 2008.

También durante más de cuatro décadas, y hasta hace algunos años, puso voz al 'Ave María' de Caballero dedicado a la Patrona de El Puerto cada 8 de septiembre.

Desde estas líneas trasladamos a sus allegados nuestro más sentido pésame.