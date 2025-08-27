VOX El Puerto denuncia la falta de limpieza de matorrales en la Cañada del Verdugo

VOX El Puerto ha denunciado la falta de limpieza y mantenimiento de los solares situados en la Cañada del Verdugo, donde la acumulación de maleza y pastos secos representa un evidente riesgo de incendio en plena temporada estival.

Los vecinos de la zona, que ya han trasladado una incidencia a través de la aplicación municipal El Puerto Funciona, aseguran que el Ayuntamiento no ha ofrecido una respuesta eficaz y que la situación continúa sin resolverse, pese a la peligrosidad que entraña. “Estamos en verano, las altas temperaturas convierten estos matorrales secos en un polvorín, y nuestras casas están a escasos metros”, trasladan con preocupación.

Desde VOX recuerdan que no se trata solo de una cuestión de imagen y salubridad, sino de seguridad ciudadana. “El riesgo de incendio es real y la falta de previsión del equipo de gobierno podría poner en peligro no solo las viviendas, sino la integridad de las familias que residen en la Cañada del Verdugo”, advierten.

La formación ha mostrado su respaldo a los vecinos afectados, subrayando que “una vez más el equipo de Germán Beardo demuestra una preocupante dejadez en materia de limpieza y mantenimiento de solares, ignorando las quejas vecinales y poniendo en riesgo a los portuenses”.

VOX exige que el Ayuntamiento actúe de manera inmediata con una limpieza integral de la zona y establezca un plan de mantenimiento periódico que garantice la seguridad de los vecinos durante todo el año.