Vox El Puerto denuncia el elevado precio de las "papeleras inteligentes” de Beardo

Vox El Puerto ha criticado la reciente instalación de papeleras compactadoras solares “inteligentes” en distintos puntos del municipio, al considerar que su adquisición representa un gasto desproporcionado e innecesario. El partido denuncia que el equipo de gobierno del Partido Popular ha destinado una importante suma de dinero público a un proyecto que, lejos de mejorar la limpieza urbana, responde más a criterios estéticos que a una gestión eficaz de los recursos.

Desde Vox afirman que "según ha trascendido, el Ayuntamiento ha adquirido cuarenta unidades de estas papeleras -cuyo coste por unidad en otras ciudades ha rondado los 5.000 euros-" y señalan que esa cantidad contrasta con el precio de una papelera urbana convencional, que apenas alcanza los 100 euros y creen que con el mismo presupuesto se podrían haber instalado miles de papeleras normales en toda la ciudad, ampliando así la red de puntos de depósito y mejorando el servicio en los barrios con mayores carencias.

Además, la formación advierte que estas papeleras suponen un mayor coste de mantenimiento, ya que requieren revisiones técnicas, limpieza especializada y sustitución de componentes electrónicos o baterías solares, lo que incrementará el gasto municipal en limpieza innecesariamente.

El portavoz de Vox El Puerto, José Antonio Gomila, ha lamentado que el equipo de Gobierno “vuelva a confundir eficiencia con despilfarro”, y ha subrayado que “lo verdaderamente inteligente sería instalar más papeleras normales, distribuirlas adecuadamente por toda la ciudad y garantizar su mantenimiento”.

Gomila ha recordado que el estado de limpieza de calles y plazas continúa siendo una de las principales quejas de los vecinos, y que “inversiones de este tipo no solucionan los problemas reales, sino que los encubren con aparente innovación”.

Vox El Puerto insta al Ayuntamiento a revisar sus prioridades y a destinar los recursos públicos a actuaciones que realmente mejoren la limpieza, el mantenimiento urbano y el bienestar de los portuenses, evitando gastos superfluos que no aportan un beneficio tangible a la ciudad.