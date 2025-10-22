Vox El Puerto propone que la Autoridad Portuaria financie la pasarela peatonal sobre el Guadalete

Vox El Puerto ha propuesto que sea la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) quien asuma la financiación de la nueva pasarela peatonal sobre el río Guadalete. La formación considera que, siendo la Autoridad Portuaria la principal beneficiada por el desarrollo urbanístico de la margen izquierda del río, debe contribuir económicamente a su desarrollo, garantizando así un equilibrio entre los intereses portuarios y los de la ciudad.

El portavoz del grupo municipal, José Antonio Gomila, ha recordado que “Vox ya advirtió que levantar una pasarela y un puente rodado por separado era un error. Lo sensato era ejecutar una única actuación que integrara el tráfico peatonal y rodado, evitando duplicar proyectos y gastos. Sin embargo, una vez más, el gobierno de Germán Beardo a lo que opta realmente es a los intereses empresariales de la Autoridad Portuaria sin reclamarles la participación en los gastos del proyecto de la pasarela”.

Gomila ha señalado que “la Autoridad Portuaria es la principal beneficiada por el desarrollo urbanístico de la margen izquierda del río Guadalete, un proyecto que permitirá explotar espacios comerciales y turísticos en la zona. Por eso, debe ser ella, y no los portuenses, quien asuma el coste de la pasarela. No es razonable que los vecinos paguen una infraestructura pensada para dar servicio a los futuros negocios privados”.

El portavoz afirma que “los recursos del Ayuntamiento deben destinarse a mejorar el día a día de los portuenses, no a sufragar obras que solo engordan los beneficios de otros. Cada euro de dinero público debe traducirse en una ciudad más limpia, más segura y mejor cuidada, no en privilegios para quienes ya se benefician del suelo público”.

Desde Vox también consideran injusto que la Autoridad Portuaria mantenga la propiedad de unos terrenos que llevan años en desuso, en lugar de devolverlos a la ciudad para su aprovechamiento público. “No entendemos cómo se puede permitir que una institución que mantiene espacios abandonados durante décadas ahora obtenga beneficios gracias al esfuerzo económico de los portuenses.” Además, durante el Pleno extraordinario del pasado lunes, el alcalde hizo referencia a un supuesto convenio con la Autoridad Portuaria para que la misma se hiciera cargo de la financiación de la pasarela que nadie ha visto, lo que ha llevado a Vox a solicitar acceso inmediato al documento. “Queremos saber exactamente qué compromisos existen, si los hay, y en qué condiciones se están negociando los intereses de la ciudad”, ha explicado el portavoz.

Vox El Puerto exige al equipo de gobierno del Partido Popular que defienda los intereses de la ciudad frente a la Autoridad Portuaria y garantice que cualquier actuación en el entorno del Guadalete responda al interés general y no a intereses empresariales particulares.