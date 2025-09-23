Vox propone en el Parlamento declarar BIC el conjunto de la Sierra de San Cristóbal

El grupo parlamentario de Vox en el Parlamento de Andalucía, a través de los diputados por Cádiz, Manuel Gavira y José Ortells, ha registrado una Proposición No de Ley en la que propone la declaración del conjunto de la Sierra de San Cristóbal y el entorno del Castillo de Doña Blanca como Bien de Interés Cultural, así como el desarrollo de un proyecto estratégico para la excavación, restauración, musealización y dinamización del conjunto patrimonial con el fin de ponerlo en valor y convertirlo en un reclamo turístico para El Puerto y toda la provincia.

La iniciativa, que ha partido de los concejales del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento portuense, contempla la creación de infraestructuras culturales como museos temáticos, centros de interpretación, rutas señalizadas y equipamientos turísticos compatibles con el entorno.

Un momento de la visita a una de las cuevas cantera.

Para Vox, el Parque Cultural y Arqueológico de la Sierra de San Cristóbal debe ser considerado como proyecto estratégico por lo que urge al Gobierno de Moreno Bonilla que priorice su ejecución dentro de la programación de fondos autonómicos y europeos.

Tras una visita guiada, de la mano del catedrático Diego Ruiz Mata, el parlamentario José Ortells ha destacado que la Sierra de San Cristóbal “es uno de los enclaves arqueológicos y paisajísticos más ricos y singulares del sur de Europa, con una historia que se remonta al III milenio antes de Cristo y que, sin embargo, a día de hoy, es un patrimonio invisible al encontrarse prácticamente abandonado y sin protección efectiva”.

Al importante yacimiento del Castillo de Doña Blanca se suma una instalación única en su género: una bodega fenicia del siglo III a.C. considerada la más antigua y completa del mundo y que ha sido incluida en la candidatura 'Wine in Iberia' a Patrimonio Mundial de la UNESCO.

“El desarrollo de un Parque Cultural y Arqueológico en la Sierra de San Cristóbal supondría un impulso decisivo para la Bahía de Cádiz. Se fomentaría el turismo cultural y educativo de calidad, se crearían empleos estables vinculados a la conservación, divulgación, arqueología y hostelería, y se pondrían en valor espacios hasta ahora invisibilizados. Además, el parque permitiría conectar de forma simbólica y física los municipios de El Puerto de Santa María, Cádiz, Jerez y el resto del litoral atlántico, dentro de una estrategia de desarrollo territorial sostenible”, explica Ortells.

"Desde Vox instamos a la Junta de Andalucía a que elabore un Plan Director, con criterios científicos, museológicos y de sostenibilidad ambiental, que permita recuperar, proteger y divulgar este excepcional legado”, concluye el diputado.