Vox se pregunta quién paga el viaje de Beardo y sus asesores municipales a Nueva York

El grupo municipal se ha referido al anuncio del viaje del alcalde, Germán Beardo, a Nueva York, pidiendo que se aclare "quién paga el viaje" del primer edil y sus acompañantes. Desde la formación entienden que "si la beneficiada es la empresa Nomadar, debe ser ella quien asuma los costes de ese viaje. Además, no entendemos por qué lo acompañan asesores del Ayuntamiento de El Puerto si el viaje es en calidad de diputado provincial. ¿Esos asesores están en jornada laboral o de vacaciones?", se preguntan, y recuerdan que "seguimos esperando la justificación de sus viajes a Argentina y Suiza con toda su comitiva. También dijo que los pagaba Diputación y luego se retractó y aseguró que los pagó el de su bolsillo".

Para Vox El Puerto "la ciudad necesita un alcalde a tiempo completo y que se centre más en los intereses de los portuenses y menos en los intereses empresariales".

Según la información que ha trascendido hasta ahora, el primer edil estaría ya en Nueva York al menos desde el miércoles, para acudir este viernes a la salida a bolsa de la empresa.