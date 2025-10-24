Vox denuncia el caos en la renovación del bono de transporte en El Puerto

Vox El Puerto ha mostrado su preocupación ante las largas colas y el desorden que sufren los vecinos en el intercambiador de autobuses para poder renovar su bonobús. Durante más de una semana, decenas de usuarios, en su mayoría personas mayores, han tenido que soportar esperas de horas, de pie y al sol, ante la falta de personal para atenderlos.

Desde la formación señalan que lo que debería haber sido una gestión sencilla se ha convertido en una situación caótica y humillante para muchos portuenses. “Solo hay un trabajador para atender a todos los usuarios, lo que demuestra la falta total de previsión y organización por parte del equipo de gobierno del Partido Popular”, apuntan desde Vox.

El partido considera que esta situación evidencia el abandono del transporte público en la ciudad, que lleva años sin contrato en vigor, lo que impide ofrecer un servicio estable y de calidad. Además, Vox advierte de que, si el Ayuntamiento no aprueba las tarifas del transporte urbano antes de final de año, El Puerto podría quedarse sin la posibilidad de ofrecer la gratuidad del bonobús en 2026.

“La gestión del alcalde, Germán Beardo, y su equipo vuelve a poner en evidencia la improvisación y el desinterés hacia los servicios básicos que afectan directamente a nuestros vecinos”, denuncian desde Vox El Puerto. “Anuncian gratuidades y medidas de cara a la galería, pero la realidad es que los portuenses siguen sufriendo colas, desinformación y un transporte público cada vez más precario.”

Vox El Puerto exige al Ayuntamiento que ponga fin a esta situación solicitando reforzar el personal en el intercambiador, ampliando el horario de atención y garantizando una gestión seria y planificada del transporte urbano, al margen de la propaganda política.