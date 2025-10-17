Colas en El Puerto para renovar los bonos de los autobuses urbanos

Desde el pasado martes se pueden ver largas colas ante la oficina de los autobuses urbanos, junto a la estación de trenes, para proceder al cambio de las tarjetas en vigor por otras nuevas.

El problema es que las máquinas del Consorcio de Transportes no son compatibles con las que hasta ahora tenía la empresa municipal, de ahí que sea necesario sustituir las antiguas por otras con un sistema digital diferente.

Las colas de los primeros días provocaron muchas quejas.

Tras las largas esperas que se produjeron en las primeras jornadas para proceder al cambio, ya que el horario es exclusivamente de 9:30 a 13:30 horas, este viernes ya había dos personas realizando los cambios, por un lado para los bonos ordinarios y sin personalizar y por otro para los abonados con tarjetas nominativas.

Algún despistado acudía pensando que los autobuses ya son gratuitos, pero se llevaba el chasco de que esto de momento no es así, ya que no será hasta cuando se adjudique el nuevo contrato cuando la medida de la gratuidad para los portuenses entre en vigor.

De momento, cuando se entrega la antigua tarjeta el operario la devuelve con una marca, pero se puede seguir utiizando hasta agotar el saldo durante aproximadamente un mes, y se recibe una tarjeta nueva para proceder a su recarga.

El tiempo de validez de las antiguas tarjetas hasta que dejen de estar operativas será en principio de un mes, por lo que se recomienda agotar el saldo existente en este periodo para evitar la pérdida del mismo cuando ya solo funcionen las nuevas tarjetas.

Los portadores de tarjetas personalizadas deben aportar además documentación como su DNI y una fotografía para poder proceder a la renovación, o llamar a los teléfonos 956857550 y 956857481 en horario de 15:30 a 19:00 horas para gestionar sus expedientes.