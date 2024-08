Voluntarios retiran más de media tonelada de basura de la Sierra de San Cristóbal, en El Puerto

Colectivos de la Bahía de Cádiz y ciudadanos portuenses retiraron más de media tonelada de basura de la Sierra San

Cristóbal. La actividad, organizada por EFiciencia y coordinada por Quique Bolsitas, sumó a más de 40 personas.

El martes 27 de agosto se dieron cita a las nueve de la mañana los participantes, procedentes de varias localidades de la Bahía de Cádiz, en el bautizado como 'Triángulo de las Beatillas' para participar en una actividad de plogging )recogida de basura como práctica deportiva) promovida por Luis Soriano Leal, Luso, vecino de El Puerto de Santa María y presidente de la Asociación de DOcentes EFiciencia Cádiz, así como creador del 'Proyecto Lusakan Luso'.

Bajo la coordinación de Enrique Herrero, más conocido como Quique Bolsitas, profesor de Educación Física en la localidad sevillana de Gerena y activista medioambiental, los participantes, de entre 4 y 65 años, llegados de El Puerto de Santa María, Jerez, Rota, Chiclana y Puerto Real, e incluso de localidades sevillanas como EI Cuervo, se habían propuesto el reto de limpiar el área verde comprendida entre la finca Las Beatillas, el Casino Bahía de Cádiz y el parque acuático Aqualand. Y es que el punto elegido para la actividad no ha sido al azar, sino que se trata de un enclave medioambiental muy frecuentado por senderistas, peregrinos del Camino de Santiago o corredores de montaña, cuyos posibles propios residuos pueden provocar que la imagen de la zona no sea la deseada, pero sobre todo también es un entorno muy usado por ciclistas, lo que motivó que muchos grupos y colectivos ciclistas, como The Bomb Bike Club, InnovaBike, Las Beatillas Freeride Dig & Ride, Bicicletas Guerrero, Ciclismo Gaditano y Féminas Chiclana MTB & Road, acudieran a la cita, ya que como siempre dice Quique Bolistas, "hay que cuidar el lugar donde cada uno es feliz".

Otros colectivos

Además de los colectivos ciclistas, hubo también presencia de asociaciones medioambientales de diferentes puntos de la provincia como Ecologistas en Acción de El Puerto la asociación SOMOS+ de Rota, ARBA Cádiz, así como también un buen número de personas voluntarias de la propia ciudad, destacando entre ellas a parte del Club Baloncesto Portuense y de la sección Mums & Vets del Club Rugby Atlético Portuense, que también se quisieron sumar a la cita.

Tras una pequeña asamblea de bienvenida, que sirvió también para dar indicaciones sobre el desarrollo de la actividad, y algunas dinámicas de activación dirigidas por Quique Bolistas, los participantes se organizaron por grupos y zonas, y tras dos horas de actividad física consiguieron recoger y retirar exactamente 587 kilos, destacando entre ellos varios inodoros y lavabos.A lo largo de la actividad, todos los residuos y la basura se fueron depositando en la carretera de acceso al Aqualand para, por un lado, tratar de concienciar a los visitantes del parque acuático sobre los efectos de no depositar las basuras en sus lugares correspondientes y, por otro lado, para facilitar que los camiones del servicio municipal de recogida de basuras del Ayuntamiento de El Puerto pudiesen acceder a retirar la basura, un trabajo que desde la organización se quiere agradecer públicamnente al consistorio portuense, así como también se le quiere agradecer al Casino Bahía de Cádiz el que haya cedido parte de sus instalaciones para facilitar el aparcamiento de los vehículos de parte de los participantes.