Este viernes arranca en el Pedro Muñoz Seca de El Puerto la renovación del abono de la temporada de Otoño 2025

Este viernes 17 y el sábado 18 de octubre permanecerá abierto el plazo de renovación del abono de la temporada de Otoño 2025 en el Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca, espacio escénico gestionado por el Área de Cultura. La taquilla abrirá ambos días en horario de 18:00 a 20:00 horas.

El domingo 19 y el lunes 20 de octubre, los espectadores que deseen abonarse por primera vez podrán hacerlo a través de la página web de venta de entradas.

La programación incluida en el abono reúne tres destacadas producciones del panorama escénico nacional:

· 1 de noviembre – El Cuarto de Atrás, adaptación de la novela de Carmen Martín Gaite, protagonizada por Emma Suárez.

· 7 de noviembre – Alma de Cabaret, con Juanjo Macías y Paz de Alarcón, una propuesta llena de humor, improvisación y talento.

· 12 de diciembre – Jerusalem, de Teatro del Noctámbulo, con José Vicente Moirón, obra aclamada en escenarios internacionales.

La adquisición del abono supone un ahorro del 20% respecto a la compra individual de entradas y ofrece a los abonados la posibilidad de renovarlo en futuras temporadas. Los precios oscilan entre 22 y 34 euros, según la zona elegida.

Además, quienes renueven sus localidades en la taquilla podrán comprar anticipadamente entradas para otros espectáculos no teatrales programados este otoño, como el ciclo 'De El Puerto Artes Escénicas', las zambombas flamencas, recitales líricos, conciertos de la Banda Maestro Dueñas, propuestas de danza como 'Creaviva', de Rafaela Carrasco, y funciones familiares como 'La niña que fue Cyrano'.

Las localidades individuales para todos los espectáculos estarán disponibles a partir del martes 21 de octubre, de 18:00 a 20:00 h en la taquilla del Pedro Muñoz Seca, y desde las 20:00 horas en la web.

El concejal de Cultura, Enrique Iglesias, ha animado a la ciudadanía a participar en esta nueva temporada: “Nuestro teatro es un punto de encuentro cultural para toda la ciudad. Hemos preparado una programación de calidad, diversa y accesible, con grandes nombres de la escena nacional y propuestas para todos los públicos. Invitamos a nuestros vecinos a seguir disfrutando del Pedro Muñoz Seca como un espacio vivo y abierto a la cultura”.

La Concejalía recuerda que todas las funciones comenzarán a las 20:00 horas, excepto las dominicales, que tendrán lugar a las 12:30 h. El pago de las entradas deberá realizarse con tarjeta de crédito, no aceptándose efectivo.