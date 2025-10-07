15 espectáculos de teatro, música, danza y flamenco en el Pedro Muñoz Seca de El Puerto este otoño

El teatro municipal Pedro Muñoz Seca ha presentado su nueva programación para el último trimestre del año, bajo el título 'Otoño 2025'. De octubre a diciembre, el espacio escénico portuense acogerá un total de 15 espectáculos que abarcan disciplinas como el teatro, la música clásica y contemporánea, el jazz, la danza, el teatro familiar y el flamenco.

La programación se caracteriza esta temporada por dos grandes ejes temáticos: Una firme apuesta por la música, en su diversidad de géneros, como elemento central de la oferta cultural, y la conmemoración del Día Mundial del Flamenco, el 16 de noviembre, con espectáculos dedicados al arte jondo.

Entre las propuestas musicales más destacadas figuran el esperado concierto de la Orquesta Barroca de Sevilla, acompañada de la soprano Aurora Peña (24 de octubre), con un programa que incluye obras de Haendel, Broschi o Vivaldi, y el recital de la soprano Nicola Beller, junto a la pianista María Valverde, titulado 'Bello universo, ¿dónde estás?' (14 de noviembre), en torno a la música de Kurt Weill.

El flamenco tendrá un lugar protagonista en noviembre con la presentación de 'Homenaje' (8 de noviembre), la nueva creación del cantaor portuense El Wilo, y el espectáculo 'Creaviva' (29 de noviembre) de Rafaela Carrasco, Premio Nacional de Danza, aclamado en el Festival de Jerez.

Además, el público podrá disfrutar del regreso del músico portuense Javi Ruibal (5 de diciembre), en formación de quinteto, que presentará su nuevo disco de jazz, 'Luz', y de la comedia negra 'No ni ná' (15 de noviembre), a cargo del grupo local de teatro aficionado Los Arriesgaos.

La temporada teatral comenzará el 1 de noviembre con 'El cuarto de atrás', adaptación de la novela homónima de Carmen Martín Gaite, protagonizada por la prestigiosa actriz Emma Suárez. Completan el abono de temporada las obras 'Alma de cabaret' (7 de noviembre), con Juanjo Macías y Paz de Alarcón, y 'Jerusalem' (12 de diciembre), ambiciosa propuesta de Teatro del Noctámbulo, con José Vicente Moirón al frente del reparto.

Zambombas y tradición flamenca en diciembre

Como es habitual en estas fechas, el teatro acogerá dos tradicionales zambombas flamencas. El 6 de diciembre, 'Navidad flamenca con la Peña El Nitri', dirigida por Paco León, con la participación de artistas como Jesús Méndez, Ezequiel Benítez y Aroa Cala, entre otros. El 19 de diciembre, Jesule del Puerto llevará al escenario 'A compás del Puerto por Navidad', con un elenco de más de 15 artistas flamencos.

La Banda de Música Maestro Dueñas vuelve a escena con sus tradicionales Conciertos de Santa Cecilia (16 de noviembre) y de Navidad (20 de diciembre), ambos esperados por el público portuense.

Para el público infantil y familiar se han programado dos obras de gran calidad: 'La niña que fue Cyrano' (2 de noviembre), recomendada a partir de 8 años, y de la compañía Alas Circo Teatro, 'Cateura' (11 de noviembre), del programa educativo Abecedaria, dirigida a escolares de la ciudad, que combina circo, música y conciencia medioambiental.

Los abonados de la temporada anterior podrán renovar sus localidades los días 17 y 18 de octubre, de 18:00 a 20:00 h., en la taquilla del teatro.

Los nuevos abonos para la temporada de teatro estarán a la venta los días 19 y 20 de octubre a través de la web, incluyendo las tres funciones teatrales programadas y suponiendo un ahorro del 20 % respecto a la adquisición de entradas por separado, con precios que oscilan entre los 22 y los 34 euros, según la zona del teatro elegida.

La venta de entradas individuales será partir del martes 21 de octubre, en la taquilla del teatro (de 18:00 a 20:00 horas) y en la web mencionada desde las 20:00 horas.