'Pedro, Majara toda una vida': El Puerto rinde homenaje a uno de sus grandes carnavaleros

El teatro municipal Pedro Muñoz Seca acogerá el próximo 16 de octubre, a las 20:30 horas, el espectáculo 'Pedro, Majara toda una vida', que rinde homenaje a la trayectoria de José Antonio Rico Segura, 'Pedro el de los Majaras', uno de los grandes referentes del carnaval gaditano. La obra ha sido escrita por Juan Manuel Romero Bey, tras mantener numerosos encuentros con el propio Pedro, que le han permitido recoger vivencias, anécdotas y aspectos poco conocidos de su extensa carrera.

Los promotores han sido recibidos en el Ayuntamiento por el alcalde, Germán Beardo, junto a los tenientes de alcalde de Fiestas y Cultura, David Calleja y Enrique Iglesias.

El alcalde y los concejales, con los organizadores del espectáculo.

Beardo ha felicitado a los impulsores de la iniciativa –Antonio Rico Suano -hijo de Pedro-, Ramoni de Castro, Javier Visir y Noriega– destacando la importancia de reconocer públicamente la aportación cultural de Pedro, quien ya recibió en 2021 la Medalla de Oro de la Ciudad y en 2013 dio nombre a la Plaza Pedro el de los Majaras. El primer edil confirmó además la plena colaboración del Ayuntamiento en el desarrollo de este homenaje.

Desde la organización se avanza que importantes figuras del Carnaval participarán en la representación, aunque por el momento se reservan los detalles para mantener el factor sorpresa. Las entradas tendrán un precio simbólico de 10 euros y se pondrán a la venta próximamente en el bar Maicero (Avenida Ronda de Valencia), donde también se celebran los ensayos.

Una vida dedicada al Carnaval

Nacido en El Puerto el 28 de diciembre de 1942, Pedro el de los Majaras fue presidente de la Peña Los Majaras y formó parte del grupo 'Los Bartolos Ye-Yes', con el que entre 1967 y 1969 recorrió toda España, compartiendo escenarios con artistas de la talla de Juanito Valderrama, Rafael Farina, Rocío Jurado o Lola Flores.

Debutó en el Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz en 1962 con 'Fantasía de Bandoleros'. A lo largo de su carrera obtuvo importantes galardones, como primeros premios con agrupaciones históricas ('Los Séneca', 'Los Simios', 'Raza Mora'), además de formar parte de comparsas cuyas coplas permanecen en la memoria colectiva ('Cantares', 'Israel', 'Los del Puerto' o 'Marinero en Tierra').

En 1993 recibió el Antifaz de Oro, máximo reconocimiento a los autores y componentes con más de 25 años de trayectoria en el Falla. En 2017, fue pregonero del Carnaval de Cádiz. Aunque en los últimos años se encuentra retirado, sigue siendo una de las grandes figuras de la fiesta.

Ahora, a sus 82 años, Pedro tendrá la oportunidad de disfrutar de este merecido homenaje que lleva por título 'Pedro, Majara toda una vida', un espectáculo que cuenta con el respaldo de numerosos patrocinadores y que, además de en El Puerto, se representará en otros escenarios, como la Peña La Perla de Cádiz.