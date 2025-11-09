Sobre las ocho de esta mañana la Policía Nacional ha acudido a la zona de La Puntilla, desde donde han podido ser testigos del intercambio de petacas de combustible en el Guadalete entre una nave procedente de alta mar y otra más pequeña. Los agentes se ven atados de pies y manos ante la impunidad con la que actúan estas bandas ante sus ojos, en una situación que se ha vuelto ya habitual.