Los lunes en Puerto Sherry es habitual encontrar por la tarde a jóvenes haciendo botellón previo a la fiesta que muchas de las discotecas celebran durante el primer día de la semana. Lo que ya es mucho más llamativo es que en ciertas ocasiones, y no es el primer año que ocurre, la velada acabe en una pelea.

En esta ocasión el pasado lunes 28, horas después de que se celebrara en el mismo lugar una concentración en protesta contra el turismo de borrachera, un grupo de jóvenes se enzarzan en una violenta pelea. En el vídeo, al que ha tenido acceso este medio, se puede ver como en un principio el grupo de jóvenes comienzan a acorralar a uno de ellos que comienza a recibir golpes resultando finalmente tumbado en el suelo. La cosa no queda ahí ya que a pesar de no poder responder, el resto de chicos continúan propinando patadas, desembocando en una situación que seguro hubiera tenido un desenlace peor de no haber sido por la rápida actuación de un agente de seguridad que se encontraba en la zona.

Esta es solo una muestra más de la situación que se vive en la zona durante la temporada estival y que ha tenido consecuencias directas como la negativa del gremio taxista a acudir a la zona a estas horas de la madrugada.