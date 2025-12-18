Vanesa Martín, nueva incorporación en el cartel de Cabaret Festival El Puerto

Vanesa Martín ha confirmado su presencia en Cabaret Festival El Puerto de Santa María el próximo 15 de agosto con Casa Mía, el trabajo más libre y personal de su carrera. Una mezcla valiente de géneros que marca una nueva etapa en su trayectoria.

Vanesa Martín es una de las artistas femeninas más que queridas del panorama musical español e internacional con exitosas giras que la han llevado a recorrer gran parte de nuestra geografía y visitar otros países como Puerto Rico, México, Costa Rica, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y presentarse en ciudades como Nueva York, Washington, Miami, Los Ángeles o San Francisco en EE. UU.

Esta nueva confirmación se suma a los artistas ya anunciados para Cabaret Festival El Puerto de Santa María: Dani Martín (14 de agosto) y Antonio Orozco (16 de agosto).