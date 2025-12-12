Cabaret Festival El Puerto 2026 confirma en su cartel a Antonio Orozco
El artista se une el 16 de agosto a la visita ya anunciada de Dani Martín para dos días antes
Tras el éxito de La Gira de Mi Vida, Antonio Orozco anuncia una nueva etapa en su trayectoria en directo con La Gira de Tu Vida, un proyecto que surge como continuación natural de una propuesta que ha conectado con miles de personas a lo largo del último año y que hará parada en Cabaret Festival El Puerto de Santa María el próximo 16 de agosto.
Durante 2025, Antonio Orozco ha revisado sus 25 años de trayectoria musical a través de un recorrido profundamente personal e introspectivo. La respuesta del público ha sido excepcional, con prácticamente todos los aforos completos y más de 250.000 entradas vendidas. Ese nivel de implicación ha impulsado una evolución del concepto inicial: pasar de una mirada individual a una experiencia plenamente compartida con su audiencia. La Gira de Tu Vida sitúa así al público en el centro del relato y reconoce la importancia que sus vivencias han tenido en el desarrollo de la carrera del artista.
A lo largo de su trayectoria, las canciones de Antonio Orozco han acompañado momentos únicos del público. Con La Gira de Tu Vida busca consolidar un vínculo que ha crecido de manera constante a lo largo de los años como un nuevo capítulo en una relación artística y emocional.
Las entradas ya están a la venta en la página web del artista.
Esta confirmación se suma a la del concierto de Dani Martín, que visitará la Plaza de Toros portuense el 14 de agosto.
