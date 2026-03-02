La V Pasarela El Puerto Flamenco finaliza en el Monasterio de la Victoria de El Puerto con lleno absoluto en las tres jornadas

La V Pasarela El Puerto Flamenco finalizó el domingo en el Monasterio de la Victoria después de tres intensas jornadas en las que ha vuelto a demostrar que se trata de una de las grandes citas del sector en la provincia. El evento, organizado por CBC Eventos y Comunicación, al frente del que se encuentra Claudia Bautista, ha mostrado a reconocidos diseñadores, firmas emergentes y artistas del panorama andaluz.

Claudia Bautista señala que la V Pasarela ha llenado sus 250 sillas en todo momento, con una afluencia de la que también formaron parte personas llegadas desde fuera de El Puerto. 55 diseñadores han visto cómo 45 modelos exhibían sus creaciones, en una convocatoria que también ha reunido a 20 estilistas de la escuela Sonia Campanario, con diez personas ayudando en camerinos y 5 encargadas de otros aspectos, además del equipo de azafatas. Más de 10.000 personas han asistido a la V Pasarela El Puerto Flamenco, en la que el gaditano Adrián Marín se ha alzado con el Premio al Diseñador Emergente y Fátima Parra, de CBC Eventos y Comunicación, con el galardón a la mejor modelo. Bautista agradece al teniente de alcalde David Calleja la colaboración prestada, así como al Ayuntamiento, y manifiesta su intención de emprender el próximo año la sexta edición, pues entiende que la Pasarela crece cada año.

Por su parte Calleja ha subrayado el carácter dinamizador de esta cita para el tejido empresarial portuense, refiriendo que el público pudo disfrutar de las últimas tendencias de la moda, así como de una decena de stands de comerciantes y artesanos locales y de un magnífico servicio de bar. El edil recuerda el componente solidario de la Pasarela, pues parte de la recaudación se destina a la Asociación Autismo El Puerto.

La V Pasarela ha vivido momentos muy especiales, como los homenajes a la diseñadora Teressa Ninú, referente del sector; al torero Miguel Andrades, joven promesa vinculada al arte flamenco; y al sastre portuense Salvador Egea, por su destacada trayectoria, homenajeados que compartieron con el público una muestra de su brillante carrera junto a Ángeles Verano, madrina de esta edición, con el acompañamiento al cante de Jesús Medrano y al baile de la Academia de Carmen Morales.

El baile de las Academias no ha faltado en un evento en el que, como broche final a las tres jornadas, se desarrolló el innovador desfile de Vanguardia Crea, una propuesta disruptiva en la que participaron Atelier de María José Cuadrado, Puliper, Pepe Rega, Julio Reyes, Lola Moreno & Blondew, Due y Alberto Celestino.