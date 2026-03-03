Unión Portuense pide a Calleja que tome como modelo el Carnaval de San Fernando

El grupo municipal Unión Portuense presentará en el próximo Pleno del Ayuntamiento, que se celebra este viernes, una moción destinada a reforzar las infraestructuras básicas del Carnaval, con el objetivo de consolidarlo como uno de los grandes referentes festivos de la provincia.

Desde Unión Portuense se reconoce que en los últimos años se han producido avances significativos en la organización del Carnaval, con un mayor esfuerzo institucional, una creciente implicación de las agrupaciones y una respuesta ciudadana que demuestra el enorme potencial de la fiesta.

No obstante, la formación considera que es el momento de dar un paso más. El portavoz de la formación, Javier Botella, cree que “si aspiramos a situar el Carnaval de El Puerto en el lugar que merece dentro del calendario festivo provincial, debemos acompañar su crecimiento con infraestructuras adecuadas".

La moción plantea que el Gobierno municipal, a través de la Concejalía de Fiestas que dirige David Calleja, "estudie, diseñe e implante un escenario principal de mayor formato y calidad técnica que dignifique las actuaciones, mejore la experiencia del público y proyecte una imagen más ambiciosa del Carnaval, tomando como referencia modelos cercanos como el desarrollado en San Fernando, así como que la Concejalía se vuelva a sentar con las callejeras para que vuelvan a disfrutar en nuestra ciudad".

Además, propone incrementar de manera significativa el número de baños públicos durante los días de mayor afluencia, garantizando su correcta distribución en las zonas con mayor concentración de público para asegurar salubridad, comodidad y una adecuada organización del espacio público. Con esta iniciativa, Unión Portuense reafirma su compromiso con el fortalecimiento de las tradiciones locales y con el impulso de un Carnaval.